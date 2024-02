CPV/Iberian Supercars: Irmãos Pires vão partilhar Mercedes AMG GT4 da Lema Racing | AutoSport

Os irmãos Nuno e José Carlos Pires vão partilhar o mesmo carro na próxima temporada do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) e Iberian Supercars, com o apoio da equipa eslovena Lema Racing.

Nuno Pires e José Carlos Pires formarão este ano no Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade uma dupla muito especial ao serviço da Lema Racing e os objectivos do quarto par confirmado para 2024 serão ambiciosos.

Em 2023 os dois irmãos estiveram de lados opostos, tendo José Carlos Pires conquistado o título da divisão GT4 Pro e da categoria GT4 de ambas as competições – aos comandos de um BMW M4 GT4 da Speedy Motorsport que dividiu com Francisco Abreu – ao bater Nuno Pires – que partilhou um Mercedes AMG GT4 da equipa eslovena com Elias Niskanen – na última corrida da época e de uma forma dramática.

Para este ano os dois decidiram juntar forças aos comandos de um Mercedes AMG GT4 da Lema Racing, uma situação que surge com naturalidade para Nuno Pires: “há uma intimidade muito grande entre nós, em especial no que toca às corridas. Fomos educados desde a altura dos karts a ajudarmo-nos mutuamente, partilhando informações e a fazer-nos crescer um ao outro. Quando competimos um contra o outro é mais complicado, mas lutamos sempre com fair-play. Este ano contamos com uma melhor preparação durante a pré temporada para permitir lutar pelas vitorias do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Iberian Supercars na categoria GT4 Pro com a Lema Racing. Uma curiosidade, este ano completam-se precisamente vinte anos da última vez que partilhamos o mesmo carro, na Siemens Porsche Cup, e então vencemos o Troféu de Endurance, esperemos que seja um bom presságio”.

José Carlos Pires sublinha a importância de fazer equipa com o seu irmão, não deixando de parte as emoções que isso acarreta, sobretudo no caso de vitórias perante um plantel que se prevê muito competitivo. “Vai ser um desafio espetacular estar no mesmo carro com o meu irmão. Estamos determinados a enfrentar os desafios juntos, celebrar as vitórias em conjunto e, acima de tudo, criar memórias que serão lembradas para sempre. O nosso pai iria ficar super orgulhoso se lutarmos os dois juntos pelo campeonato”, apontou o Campeão de GT4 de 2023.

Jaka Marinšek mostra-se entusiasmado com o ingresso de José Carlos Pires ao lado de Nuno Pires, um piloto que o chefe de equipa da Lema Racing tem em elevada consideração, apontando para objetivos ambiciosos na temporada deste ano do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade. “Nunca esteve em dúvida a continuidade do Nuno, uma vez que nos demos bem desde a primeira vez que nos conhecemos. É uma pessoa e um piloto fantástico. Com a saída do Elias (Niskanen) depois de dois anos connosco estávamos à procura de um colega de equipa para o Nuno e a ideia de eles os dois correrem connosco num Mercedes AMG GT4 é fantástica e estou ansioso por irmos para a pista. O José é o Campeão e é uma verdadeira honra tê-lo connosco. O nosso objetivo é claro: vencer os títulos da categoria GT4”, afirmou com entusiasmo o líder da equipa eslovena.

A Lema Racing tem assim os duos dos seus dois Mercedes AMG GT4 definidos, mas tem ainda um Audi R8 LMS GT4 para colocar em pista, esperando anunciar os seus pilotos brevemente.

A temporada do Iberian Supercars, do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Supercars España terá o seu início a 25 e 26 de maio, no Circuito de Jerez, estando marcado para o dia 6 de abril um teste oficial no Autódromo do Estoril.