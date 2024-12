CPV Estoril, Pedro Salvador: “Só posso estar grato” (áudio)

Pedro Salvador, chefe de equipa da Speedy, mais do que feliz pelas conquistas, estava emocionado pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano. E, apesar de realçar os títulos, deu mais importância ao espírito da equipa, ao trabalho desenvolvido e à forma como a Speedy se destacou em 2024:

A Speedy Motorsport concluiu uma época 2024 memorável. A lista de conquistas é extensa, com o título ibérico e espanhol de pilotos e equipas a que se junta agora o título português. Uma caminhada impressionante de uma equipa que esteve sempre no topo.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros