CPTT: Miguel Barbosa estreia Taurus da Sports & You na Baja Montes Alentejanos | AutoSport

O regresso da Sports & You ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) acontecerá este próximo fim de semana (1/2/3 março), na Baja TT Montes Alentejanos, com a dupla Miguel Barbosa/Luís Ramalho a estrear em Portugal o Taurus T3 Max, considerado o veículo mais eficiente da categoria Challenger que dominou e venceu a última edição do Dakar.

Para o oito vezes campeão nacional de TT, Miguel Barbosa, será uma experiência nova aos comandos de um veículo da categoria Challenger, com o competitivo UTV da Taurus, cuja marca a Sports & You passou, recentemente, a ser distribuidora exclusiva na Península Ibérica, em resposta ao crescimento do mercado deste tipo de veículos nos campeonatos de ambos os países.

Concebido especificamente para a competição de todo-o-terreno e cumprindo as normas FIA para provas W2RC, como o Dakar ou Bajas, o Taurus T3 Max, que apresenta elevados padrões de segurança e fiabilidade, apesar do seu curto tempo de vida soma já um palmarés de sucesso a nível internacional, com destaque para a “performance” de excelência que culminou com o triunfo categórico no Dakar.

A Baja TT Montes Alentejanos, cujo centro nevrálgico será em Beja, engloba um total de 288,65 quilómetros competitivos, ao longo de três dias. Na sexta-feira (1 março) correr-se-á o prólogo (7,43 km) e na tarde de sábado o primeiro setor seletivo (140,61 km), repetido depois no domingo, estando o final da prova previsto para às 15 horas.