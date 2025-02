CPTT, ESC Online | Baja Montes Alentejanos: João Ferreira lidera SS1 ao Km 60.89

16 Pedro Santinho Mendes-Vítor Mendes (Can Am Maverick X3) T3 49:27.5

15 Herlander Araújo-Tiago Magalhães ( Can Am Maverick X3 T4 46:55.4

14 Filipe Lopes-Gonçalo Reis ( Can Am Maverick X3) T4 45:37.1

13 Paulo Jorge Rodrigues-Fausto Mota (Can Am Maverick X3) T3 44:07.4

Ao cabo dos primeiros 60.89 Km da prova, João Ferreira-Filipe Palmeiro (X-Raid Mini Mini Jcw Rally 3.0d) T1+ lideram o Setor Seletivo com 40:13.1s, menos 21 segundos que João Ramos-Jorge Carvalho (Toyota Hilux T1+) que totalizam 40:34.0. Miguel Barbosa-Hugo Magalhães (Taurus) são terceiros, 39 segundos mais atrás, seguindo-se Tiago Reis-Paulo Fiúza (Taurus T3 Max) a 28s. Quinto posto para Gonçalo Guerreiro-Pablo Huete (Polaris Pro R) líderes do T4, 14 segundos na frente de João Dias-Rui Pita (Polaris RZR Pro R) da mesma categoria a T4.

