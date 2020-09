CPTT, Baja TT do Pinhal: Triunfo de João Ramos

João Ramos e Vitor Jesus (Toyota Hilux) venceram a Baja TT de Pinhal, terminando com um significativo avanço de 3m09s para Miguel Barbosa e Pedro Velosa (Toyota Hilux). Depois de terem chegado ao final do primeiro dia seprados por pouco mais de minutos e meio, nas mesmas posições, no dia de hoje a margem foi sempre aumentado aos poucos.

Depois de não ter pontuado na Baja TT Vindimas do Alentejo, e de ter sido segundo na Baja TT ACP, Ramos tinha mesmo que fazer os possíveis para vencer na prova da Escuderia Castelo Branco, o que conseguiu com todo o mérito.

Do ponto de vista de Miguel Barbosa e tendo em conta a sua ausência na primeira prova do ano, não terá querido arriscar demasiado nesta prova, realizado em pisos muito difíceis, pois na próxima semana há novo evento a Baja TT Capital dos Cinhos de Portugal em Regunegos, e um azar no Pinhal poderia comprometer não uma, mas duas provas. Assim, com o segundo lugar, faz uma boa operação no campeonato, sendo que para a semana podemos contar com nova luta.

Terceiro lugar para Tiago Reis e Valter Cardoso (Mitsubishi Racing Lancer), um bom resultado numa prova em que a dupla lutou muito e mantér a liderança do Campeonato de Portugal de Todo-Terreno.

Depois de ter sido o mais rápido na etapa inaugural, o portuense tinha um desafio suplementar para o segundo dia de competição: abrir a pista. O facto de sair à frente dos adversários podia, em teoria, penalizá-lo, mas isso não se verificou. Ramos passou no primeiro controlo de passagem com o segundo melhor tempo no sector, atrás de Miguel Barbosa. Mas a diferença era de apenas um segundo. No controlo seguinte, já estava na frente e, a partir daí, aumentou a diferença para concluir os quase 300 quilómetros de prova com uma vantagem de 3m09s sobre Miguel Barbosa. Com este resultado, Ramos repete o triunfo de 2018. “Foi uma prova extremamente dura. Muito enrolada, como é característico deste local. Pelo traçado ser tão enrolado, o roadbook é um trabalho incrível que o navegador faz. Parabéns à organização por todos os esforços e nós também estamos de parabéns”, salientou João Ramos mal terminou o último sector selectivo. O primeiro a dar os parabéns aos vencedores foi Miguel Barbosa, que faz um balanço positivo da sua participação na Baja TT do Pinhal. O piloto da Toyota Hilux não esconde que queria vencer, mas realça os pontos conquistados. “Correu bem. Terminámos em segundo lugar, conseguimos pontos importantes para o campeonato. Temos de fazer as provas todas até ao fim porque não fomos a Beja. Com a proximidade entre provas, era importante pontuar aqui. Obviamente que gostaríamos de ter ganho, mas parabéns aos vencedores que fizeram uma grande prova”, afirmou Miguel Barbosa.



Alexandre e Pedro Ré (BRP Can Am Maverick X3) fizeram um grande prova, numa toada muito consistente e depois de terem começado o evento na sétima posição, a partir daí, foi sempre a subir terminando o dia de ontem, no terceiro. O ataque de Tiago Reis foi demasiado forte, mas ainda assim terminaram num bom quarto lugar, vencendo o T3.

Pedro Dias da Silva/José Janela (Ford EXR05 Proto), terminaram no quinto lugar final, mas este é um resultado condicionado pelo problemas do primeiro dia de prova, que terminaram no oitavo lugar da geral. Problemas de travões impediram a equipa de manter o bom andamento imposto na fase inicial da prova, onde chegaram a ocupar o quarto lugar da classificação geral, pelo que neste segundo dia ainda conseguiram recuperar algumas posições.



Depois de terminarem o primeiro dia de prova na sétima posição, Henrique Silva e Rui Gomes (Mini Paceman Proto) conseguiram subir mais um lugar, um bom prémio para uma boa prova.

Nuno Matos e Joel Lutas (Fiat Fullback Proto) foram sétimos da geral, num evento condicionado pelos problemas de desembaciamento dos vidros do carro, o que os atrasou muito no primeiro dia, que terminaram em décimo. No dia decisivo, já sem problemas, subiram algumas posições.

Luis Alcañiz e Victor Rodriguez (MINI Countryman) foram oitavos na frente de De Ghislain e Adelin Philippe num Yamaha Interceptor e a fechar o top 10 ficaram César Sequeira e Tânia Sequeira ( MINI Cooper Proto).

Pelo caminho ficaram Manuel Correia e Miguel Ramalho (Mitsubishi HRX Ford), que eram sextos no final do primeiro dia de prova.

Na categoria T2, Georgino Pedroso na Isuzu D-Max, arrancou na frente e ganhou vantagem terminando dessa forma o primeiro dia de prova, mas no segundo João Ferreira e David Monteiro (Nissan Pathfinder) recuperaram os 22 segundos que traziam de desvantagem e venceram com mais de dois minutos de avanço. Pelo caminho ficaram João Franco e Pedro Inácio (Nissan Navara DD2).



Entre os T8, José Mendes foi o último a rir. O piloto da Mitsubishi L200 partiu para a derradeira etapa a mais de oito minutos do líder, Michael Braun, mas adoptou um ritmo constante e regular para assumir a liderança quando o adversário do Porsche Cayenne ficou de fora de prova. Destaque final para José Marrazes que, ao volante de um Nissan D21, acabou no primeiro lugar da Taça de Portugal de TT.