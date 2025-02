CPTT, Baja Montes Alentejanos: o que esperar da primeira prova do ano

O prólogo da ESC Online Baja Montes Alentejanos marcou o arranque do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, e as primeiras conclusões são simples: num prólogo que misturou zonas lentas com muito rápidas, num traçado muito exigente com cerca de uma dezena de quilómetros de extensão o melhor tempo foi para a dupla campeã nacional João Ferreira/Filipe Palmeiro em Mini. Seguiram-se na classificação geral e a, respetivamente, 3,4 e 6,4 segundos dois Taurus pilotados pelos ex-campeões nacionais Tiago Reis e Miguel Barbosa navegados por Paulo Fiúza e Hugo Magalhães. Estes dois pilotos foram 1º e 2º da Categoria T3.

Dois Polaris pilotados, respetivamente, por Gonçalo Guerreiro e João Dias navegados pelo espanhol Pablo Huete e por Rui Pita colocaram-se nas posições seguintes sendo 1º e 2º da Categoria T4. Terminaram separados por 0,9s e a pouco mais de 10s do campeão nacional.

Esta será uma boa bitola para o que esperar do primeiro Setor Seletivo, que se realiza no início desta tarde, a partir das 12h30, caso o prólogo exemplifique bem o resto do percurso.

Como se sabe, as T1+ e T1 gostam de percursos rápidos para ‘meter’ a potência dos seus motores e a velocidade de ponta do chão, enquanto os Challenger e SSV preferem zonas mais sinuosas e enroladas, onde a agilidade e maneabilidade dos veículos – juntamente com a qualidade dos pilotos, claro – fazem a diferença.

Portanto, tudo vai depender do tipo de percurso escolhido pelo CPKA- ou possível, pois é cada vez mais difícil traçar percursos devido, entre outros ao ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, o organismo que gere e protege os recursos naturais em Portugal, gere território, Rede Nacional de Áreas Protegidas, as matas nacionais e os perímetros florestais, etc.

No ano passado, a classificação desta prova devolveu exatamente a mesma coisa que o prólogo de ontem: três T1 no top 10 face a sete SSV. No ano passado, Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hillux T1+) venceram a Baja TT Montes Alentejanos na frente de João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hillux T1+), com o terceiro lugar a ir para João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick), na frente de Armindo Araújo/João Pedro Ré (BRP Can Am Maverick X3), quinto posto para Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (BRP Can Am Maverick X3), no sexto posto da geral, os vencedores do T4, João Monteiro/Nuno Morais (BRP Can Am Maverick T4), sétimo lugar para a dupla espanhola, José Luís Garcia/Samantha Montiel (Mini John Cooper Works Rally T1), Bernardo Sousa/Hugo Magalhães (BRP Can Am Maverick X3 T3) foram oitavos na frente de Francisco Guedes/Joel Lutas (BRP Can Am Maverick X3 T3) e Miguel Barbosa/Luís Ramalho (Taurus T3).

Este ano não é de esperar algo de muito diferente. Mas vamos ver…

Ontem, e continuando com o Top 10 deste prólogo, este completou-se com duas Toyota Hilux T1+ e com três Can-Am, dois T3 e um T4. As Toyota ficaram posicionadas em 6º e 8º lugar foram pilotadas, respetivamente, por João Ramos e Francisco Barreto navegados por Jorge Carvalho e Carlos Silva. As duplas Pedro Santinho Mendes/Vitor Mendes e Pedro Carvalho /Romeu Martins levaram os Can-Am T3 até à 7ª e 9ª posição no prólogo enquanto Luís Cidade, navegado por Válter Cardoso, em 10º completou o pódio entre os T4.

Nuno Madeira/Nelson Ramos, em Ford Ranger, no 12º lugar foram os mais rápidos entre os T1. Os holandeses Johannes e Kala Senders, em Fiat, obtiveram o melhor tempo entre os T8, Sérgio Mourato/José Pereira em Nissan impuseram-se entre os T9 enquanto Eduardo Rodrigues navegado por António Nunes em Toyota Land Cruiser em Toyota se superiorizaram entre os T2.

A ESC Online Baja TT Montes Alentejanos prossegue hoje com um troço de 169,85 km que começa às 12h30 e pode consultar o ONDE VER – AQUI