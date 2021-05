CPTT, Baja Loulé: Regresso infeliz de Fernando Barreiros | AutoSport

A Baja de Loulé assinalava o regresso às competições de Fernando Barreiros, vencedor do Troféu Ibérico em 2019 e 2º classificado no Africa Eco Race 2020, em ambos os casos na Categoria T2, piloto que este ano se apresenta com um programa desportivo marcadamente internacional.

Numa corrida atípica, marcada por uma dureza pouco habitual nas competições nacionais do todo-o-terreno, Fernando Barreiros apresentou-se na prova algarvia aos comandos da muito competitiva Isuzu D-Max T2 sendo navegado pelo experiente Sérgio Cerveira.

Depois de ter sido o 2º classificado no prólogo entre os concorrentes da Categoria T2, a equipa viria a sofrer um acidente no mesmo local onde diversos outros pilotos se despistaram.

“Estou com pouca sorte. Estávamos a rolar a um excelente ritmo, mas numa zona onde não existia uma marcação adequada, sofremos um acidente que obrigou a que fosse evacuado de helicóptero estando agora em observação no Hospital de Faro”, salientou o piloto que se mostrava profundamente desapontado depois de há seis meses atrás ter sofrido idêntico acidente no Rali da Andalucia.

Logo que seja possível comunicaremos a evolução do estado de saúde do piloto.