CPR, Ricardo Teodósio: “O campeonato é longo e já mostrei ser capaz de fazer coisas bonitas” | AutoSport

A segunda ronda do Campeonato de Portugal de Ralis 2024 não foi extremamente feliz para a dupla algarvia Ricardo Teodósio – José Teixeira. Depois de um primeiro dia positivo e onde conseguiu, a espaços, rodar nos tempos do companheiro de equipa Kris Meeke, Ricardo Teodósio acabou por ceder no segundo dia de competição, terminando a prova no lugar mais baixo do pódio.

“Queria começar por agradecer ao público algarvio o incrível apoio que recebemos ao longo do fim-de-semana. Correr em casa é sempre especial, mas infelizmente, e ao contrário do ano passado, acabou por não nos correr como desejávamos.

O Clube Automóvel do Algarve preparou um rali extraordinário e nós preparamo-nos bem, mas a verdade é que acabámos por sofrer muito neste segundo dia, terminando o rali no terceiro lugar”, começou por explicar Ricardo Teodósio que ainda assim se mostra: “satisfeito. Conseguimos alguns bons momentos, demos espetáculo e não deixamos de ser nós mesmos em nenhum momento. O campeonato é longo e este Ricardo Teodósio já mostrou ser capaz de fazer coisas muito bonitas. Vamos estar cá até ao fim.”

Por seu lado, José Teixeira mostra-se muito triste com o resultado que “podia ter sido muito melhor, fruto da aplicação que o Ricardo e eu colocámos na preparação deste rali. Sabemos que temos adversários de grande nível e por isso temos de respeitar que estes tenham sido mais rápidos! Foi um rali muito bem disputado e, no final, acho que estamos todos de parabéns!”, afirmou.

Ao volante do Hyundai i20 N Rally2 da Team Hyundai Portugal, Ricardo Teodósio terá agora pela frente o Rali Terras d’Aboboreira, que se disputa em Abril em Amarante, Baião e Marco de Canaveses. Ricardo Teodósio ocupa agora o terceiro lugar da classificação geral do Campeonato de Portugal de Ralis, com 28 pontos.