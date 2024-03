CPR, Rallye Casinos do Algarve: Lista de inscritos com boas surpresas | AutoSport

Já é conhecida a lista de inscritos do Rallye Casinos do Algarve, segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2024. Para além dos habituais concorrentes do CPR, com os RC2 vamos ter ainda vários estrangeiros e algumas boas surpresas, como são o caso de Rui Madeira (Ford Fiesta Rally2), Carlos Martins (Citroen C3 Rally2), Márcio Marreiros (Skoda Fabia R5), Diogo Salvi Skoda Fabia Rally2 evo). Nas 2RM, destaque para a presença do Campeão em título, Gonçalo Henriques (Renault Clio Rally4), cuja presença esteve em dúvida desde Fafe, Ricardo Sousa (Peugeot 208 Rally4) também inicia a sua época bem como Hugo Lopes (Peugeot 208 Rally4). A Peugeot Rally Cup Portugal começa com 12 equipas,o que deverá dar um belo troféu.

A prova começa na Sexta-feira, com as PEC Lagos (6.81 km) e Barão de São João (8.09 km) perto de Lagos, e à noite a Super Especial de Lagos. No sábado, duplas passagens por Silves (10.20 km), São Marcos (10.71 km) e Messines (24.10 km) com a prova a terminar com a City Stage Portimão. O rali é pontuável também para os campeonatos de 2 Rodas Motrizes, Masters, Júnior, de Clássicos, Promo, Start Sul e ainda o Rally & You.

ZONAS DE PÚBLICO – CLIQUE AQUI

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI

Horário

Sexta-feira 15 de março, 1ª etapa

Shakedown (Fatacil) 2.65 km 08:00

Início – Lagoa 14:30

PEC1 Lagos 6.81 km 15:33

PEC2 Barão de São João 8.09 km 15:56

Reagrupamento – Vila do Bispo – 201 mins 16:41

Assistência remota – Vila do Bispo – 10 mins 20:02

PEC3 Super Especial de Lagos 1.38 km 21:00

Serviço – Fatacil – 45 mins 21:40

Sábado 16 de março, 2ª etapa

Serviço – Fatacil – 15 mins 08:50

PEC4 Silves 1 10.20 km 09:45

PEC5 São Marcos 1 10.71 km 10:09

PEC6 Messines 1 24.10 km 10:38

Serviço – Fatacil – 30 mins 11:53

Reagrupamento – Silves – 50 mins 12:43

PEC7 Silves 2 10.20 km 13:53

PEC8 São Marcos 2 10.71 km 14:17

PEC9 Messines 2[Power Stage] 24.10 km

14:46 City Stage Portimão – 1.9 km 16:30