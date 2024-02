CPR, Rallye Casinos do Algarve com muitas novidades | AutoSport

O Rallye Casinos do Algarve será a segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2024, disputando-se a 15 e 16 de março, estando este ano presente em cinco municípios algarvios, algo que não acontecia desde 1996, com a prova a passar por Lagoa, Lagos, Portimão, Silves e Vila do Bispo.

Pontuável também para os campeonatos de 2 Rodas Motrizes, Masters, Júnior, de Clássicos, Promo, Start Sul e ainda o troféu Rally & You, mantém a tradição recente de ter o seu centro operacional no Hotel Algarve Casino, na Praia da Rocha, e os parques de Assistência e Fechado no Parque de Feiras e Exposições de Lagoa (Fatacil).

Os procedimentos começam com as verificações administrativas e técnicas na quinta-feira, sendo que no dia seguinte dá-se a realização do Free Practice e Qualifying em Lagoa, que definirá a ordem de partida para a primeira secção. Apostando numa extensão ao barlavento algarvio, a caravana segue na parte da tarde para oeste, onde irá disputar duas novas provas especiais em Lagos e Barão de S. João, seguindo depois para um reagrupamento no centro de Vila do Bispo, naquele que é o regresso da prova maior algarvia a Terras do Infante. À noite tem lugar a super especial de Lagos, este ano redesenhada de forma a garantir a passagem dos concorrentes de forma mais linear e compacta.

No sábado, o rumo é ao município de Silves, que irá receber 3 provas de classificação com dupla passagem num itinerário diferente em relação à edição transata, com uma passagem a meio pelo parque de assistência em Lagoa e um reagrupamento no centro de Silves. Destaque ainda para a Power Stage com 24 Km, que irá encerrar as hostilidades e deverá definir os vencedores. De referir que para o público foram definidas 8 zonas espetáculo, juntando-se ainda a city stage de Portimão no final da prova, com o pódio final em frente ao Hotel Algarve Casino.