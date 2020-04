CPR: Rali Vinho Madeira adiado ou cancelado

Na sequência de uma normativa emanada pela IASaúde, que determina que grandes certames e consequentes aglomerados, na Madeira, são proibidos até ao fim do mês de agosto de 2020, pelo que como se percebe, o Rali Vinho Madeira será adiado ou cancelado, já que está previsto realizar-se entre os dias 30 de julho e 1 de agosto. O mesmo sucederá ao Rally Madeira Legend, bem como, pelo menos, algumas provas do Campeonato da Madeira de Ralis e Rampas. Desta forma, só em setembro poderá realizar-se – a ver vamos – pelo que fica por saber se poderá ser uma das provas do CPR 2020. Recorde-se que o facto da prova levar até à região pilotos continentais e internacionais é outro dos entraves à sua realização, visto que ao viajar para a ilha significa ter forçosamente que cumprir quarentena.