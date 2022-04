CPR, Rali Terras d’Aboboreira, Paulo Meireles: “excelente rali e penso que o sexto lugar foi merecido” | AutoSport

Paulo Meireles regressou à competição no Rali Terras d’Aboboreira e terminou no sexto posto. O piloto explicou que considera um bom regresso à competição, depois de ter feito um rali inteligente e consistente.

“Extremamente positivo o regresso. Sinceramente, não esperava que nos corresse tão bem, face às dificuldades previamente sentidas, mas acho que fomos inteligentes, compreendendo as limitações que tínhamos. Entramos para ganhar o ritmo gradualmente e no segundo dia já fizemos tempos bastante interessantes. Dali para a frente quisemos aumentar o ritmo e o conhecimento dos troços, que não tinha e que estão muito aquém daquilo que seria o ideal. Foi um excelente rali e penso que o sexto lugar foi merecido. Estivemos consistentes e andamos bem”, admitiu Meireles.

Paulo Meireles salientou que não quis atacar em demasia, sabendo bem o ritmo que podia imprimir no Hyundai i20 N Rally2.

“Os azares acontecem mais a quem anda mais ao ataque. Tentamos ter uma tática controlada e dentro do andamento que sabíamos que podíamos imprimir e acho que correu bem”, disse o piloto.