CPR Rali Terra d’Aboboreira: Ricardo Teodosio foi o mais rápido no Shakedown

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia evo) foram os mais rápidos no Shakedown do Rali Terras d’Aboboreira, batendo Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia evo) por 0.693s. O jovem piloto francesa da M-Sport, Adrien Fourmaux/Jamoul Renaud (Ford Fiesta R5 MK II) foi terceira a 1.198s, com Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) em quarto a 1.718s. Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5) foram quintos na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën R5).

Pedro Meireles e Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) não se inscreveram para fazer o shakedown e Manuel Castro teve contacto com uma pessoa que deu positivo para Covid-19, pelo que fica de fora da prova.

Shakedown (após 2 passagens)

1º Ricardo Teodósio / José Teixeira SKODA FABIA R5 EVO 2:48.849

2º Armindo Araújo / Luís Ramalho SKODA FABIA R5 EVO 0.693

3º Adrien Fourmaux / Jamoul Renaud FORD FIESTA R5 MK II 1.198

4º Bruno Magalhães / Carlos Magalhães HYUNDAI i 20 R5 1.718

5º Miguel Correia / António Costa Skoda Fabia R5 2.197

6º José Pedro Fontes / Inês Ponte CITROEN C3 R5 5.754

7º Gil Antunes / Diogo Correia DACIA SANDERO R4 14.225

8º Daniel Nunes / Nuno Mota Ribeiro PEUGEOT 208 VTI (R2B) 22.203

9º Pedro Almeida / Hugo Magalhães PEUGEOT 208 RALLY 4 24.558

FOTO Oficial Rali Terras d’Aboboreira/Dário Teles