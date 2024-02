CPR, Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto: 20 RC2 para começar | AutoSport

Já é conhecida a lista de inscritos do Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto, a lista de 20 RC2 conta com sete estrangeiros, incluindo Kris Meeke e 13 portugueses, sem surpresas face ao que já era conhecido. O boliviano Marco Bulacia, piloto oficial da Citroen no WRC2, é um dos pilotos estrangeiros que vem preparar a sua participação no Vodafone Rali de Portugal

Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N), do Team Hyundai Portugal, é o campeão do CPR em título que parte na defesa do troféu, face ao seu colega de equipa Kris Meeke (Hyundai i20 N), e ainda a Armindo Araújo (Skoda Fabia RS) e a José Pedro Fontes (Citroen C3). De qualquer modo, haverá que contar, ainda, com os desempenhos de nomes como Pedro Almeida (Skoda Fabia), João Barros (VW Polo GTI) ou Pedro Meireles (Hyundai i20 N), a que se juntam também Paulo Neto (Skoda Fabia), Ernesto Cunha (Skoda Fabia), Diogo Salvi (Skoda Fabia), Lucas Simões (Ford Fiesta R5 MK II) e Ricardo Filipe (Skoda Fabia), bem como, pelo menos nesta prova, o campeão açoriano Rúben Rodrigues (Skoda Fabia).

Entre os pilotos forasteiros inscritos na prova organizada pelo Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto, o destaque vai para o boliviano Marco Bulacia, piloto oficial da Citroen Racing e colega de Yohan Rossel e Nikolay Gryazin que inicia em Fafe a sua preparação para um programa de sete provas no WRC2 com a estrutura da portuguesa Sports & You, sendo que o arranque será no Vodafone Rali de Portugal.

Também aos comandos de um Citroen C3 estará outro boliviano, Sebastian Franco Contreras, este a fazer o seu primeiro rali em território europeu e igualmente num carro francês assistido pela Sports & You vai estar o britânico Harry Hunt.

De Espanha, e ainda na categoria Rally2, vão correr em Fafe o veterano Alexander Villanueva (Skoda Fabia RS), campeão em título da WRC Masters Cup, e o jovem Sergi Perez (Hyundai i20 N), um dos mais promissores pilotos do país vizinho e que em 2023 se sagrou vencedor da Peugeot Rally Cup Ibérica.

“Com uma lista de inscritos desta qualidade, o que nos enche de satisfação e acaba por ser uma excelente recompensa para o esforço e investimento de todos os nossos parceiros, designadamente as autarquias, creio estarem reunidas as condições para um rali pleno de sucesso. Espero que o público compareça em elevado número e que, cumprindo as regras de segurança implementadas, desfrute ao máximo do espetáculo. Creio que, no plano desportivo, a luta pela vitória vai ser emocionante…”, comentou Carlos Cruz, presidente do Demoporto.