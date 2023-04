CPR, Rali do Algarve, Craig Breen: “Comecei rápido, mas tive uma saída, os ralis são mesmo assim” | AutoSport

Apesar de tudo, esta foi a segunda vitória consecutiva do Hyundai i20 N Rally 2 no Campeonato de Portugal de Ralis. Depois de Craig Breen em Fafe, agora foi a vez de Ricardo Teodósio, com o Team Hyundai Portugal e o Hyundai i20 N Rally2 a continuar 100% vitoriosos no Campeonato de Portugal de Ralis.

Já Craig Breen/James Fulton, tiveram uma primeira especial do segundo dia de prova atribulada, com uma saída de estrada sem consequências para ambos, apesar do aparato do incidente. Estavam a andar num ritmo diabólico, 14s acima do segundo melhor nessa PE2 ao Km 9.82 (onde havia contagem parcial de tempos), mas logo a seguir deu-se o acidente: “Comecei muito rápido, mas infelizmente tive uma saída do troço, os ralis são mesmo assim… Estou de volta para a Aboboreira”, disse Craig Breen.

FOTO 16 Válvulas