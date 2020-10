CPR, Rafael Botelho: “Cumprir de um sonho em termos desportivos”

O açoriano Rafael Botelho junta-se à The Racing Factory para uma aventura em solo continental no seu Skoda Fabia R5, realizando um sonho nesta sexta ronda do Campeonato de Portugal de Ralis. “Participar nesta prova é o cumprir de um sonho em termos desportivos, uma vez que este rali marca a minha estreia em provas realizadas em provas disputadas em solo continental. Estou muito motivado, apesar de não ter conhecimento deste rali e de ter pouca experiência neste Skoda Fabia R5 .Por isso, o principal objetivo é divertir-me e aproveitar esta experiência ao máximo, aproveitando cada quilómetro para evoluir, confiando no bom trabalho que temos vindo a realizar em conjunto com a The Racing Factory e tirar partido de toda esta experiência para eventos futuros”, destacou.