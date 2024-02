CPR, Pedro Almeida: “procurar estar próximos dos pilotos da frente” | AutoSport

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2) repetiram em 2023 o mesmo sexto lugar no campeonato já obtido em 2022, e este ano querem tentar chegar mais acima. Depois de dois bons anos de significativo crescimento em 2018 e 2019, Pedro Almeida deu um passo atrás em 2020 e 2021 de modo a tentar ir buscar ‘bases’ que tinha ‘saltado’ anteriormente e que sentiu poderem fazer-lhe falta. Foi para os 2WD, correu no estrangeiro em competições diferentes do que estava habituado por cá e isso deu-lhe outro ‘know how’, mas em 2022 os resultados não foram os desejados e no ano passado, apesar de melhor consistência, o equilíbrio do CPR não lhes permitiu chegar muito mais à frente, mas notou-se significativa evolução no andamento e consistência. É, entre os pilotos da frente do CPR, um dos mais jovens, tem apenas 26 anos, pelo que deve continuar a apostar na sua evolução.

Este ano, Pedro Almeida e Mário Castro estão numa equipa que bem conhecem e que contribui para a tão necessária estabilidade da dupla do Skoda: “A ARC Sport é uma estrutura que bem conheço e onde comecei o meu trajeto no CPR, que nos dá total conforto no que à preparação do carro diz respeito. Vamos encarar esta primeira fase da época em terra com confiança e procurar estar próximos dos pilotos da frente, sendo que o nível competitivo do CPR é cada vez mais exigente”, disse Pedro Almeida.