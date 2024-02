CPR, Kris Meeke: “há muitos, muitos anos que não gostava tanto de conduzir num rali” | AutoSport

Kris Meeke e James Fulton venceram o Rali Serras de Fafe, fruto de uma exibição muito boa numa prova muito difícil devido aos pisos, ora com muita água, lama, e mesmo neve. O Hyundai i20 N Rally2 esteve perfeito e o triunfo chegou logo na primeira prova do ano para a Hyundai que dá sequência ao trabalho já feito em 2023: “Sinceramente, há muitos, muitos anos que não gostava tanto de conduzir num rali. Sinceramente. No ano passado. Não gostei muito do carro na terra. Quando comecei, fiz a Aboboreira e o WRC Rally de Portugal, que foi bastante curto. Depois veio o alcatrão, mas não gostei muito devido a alguns problemas com os diferenciais e não me sentia confortável.

Mas aqui, agora, este ano, está tudo resolvido desde o teste que sempre me senti-me muito bem com o carro.

Fazer ralis nestes troços, que para mim são alguns dos melhores troços do mundo, e nestas condições, húmidas e com muita lama. De um modo geral, os troços estavam em condições incríveis.

É um prazer conduzir aqui, especialmente com todos os espectadores e tudo o mais. Por isso, para mim, um grande obrigado à Hyundai Portugal por me dar a oportunidade de continuar a deixar-me fazer ralis. É o que eu adoro fazer, para mim é especial conduzir nestas condições, sinto-me muito confortável na lama. Sim, honestamente, senti-me muito bem. Por vezes, parecia o rali da Grã-Bretanha. Até apanhamos neve. Esta manhã foi muito difícil. Foi como um Monte Carlo, e depois à tarde os troços estavam cheios de lama. Acho que a Michelin tem um pneu muito, muito bom nestas condições. É um pneu muito mais aberto para a lama.

De qualquer forma, fiquei satisfeito com os meus pneus este fim de semana e vamos continuar a fazer um bom trabalho.

Também para o James (Fulton), que esteve aqui no ano passado com o Craig (Breen), foi bom ganhar. É bom para o James. Foi um prazer este fim de semana. Desfrutei de todos os momentos. Não podíamos ter sido melhores este fim de semana, estou muito, muito feliz. É uma ótima maneira de começar”, disse Kris Meeke ao AutoSport.