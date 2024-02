CPR, José Pedro Fontes com objetivo claro: lutar pelos títulos absolutos | AutoSport

José Pedro Fontes, Inês Ponte e o Citroën Rally Team estão de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis, cuja primeira etapa arranca esta semana, com o objetivo de lutar pelo título.

A edição 2024 do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) vai para a estrada hoje com a realização do Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto, prova organizada pela Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto, e na qual o Citroën Rally Team volta a marcar presença com o Citroën C3 Rally2 preparado pela Sports & You entregue a José Pedro Fontes e Inês Ponte. Os bicampeões de Portugal de Ralis (2015 e 2016) vão iniciar mais uma temporada ao mais alto nível com ambições renovadas e um objetivo claro: lutar pelos títulos absolutos.

José Pedro Fontes e o Citroën Rally Team vão aplicar em 2024 a mesma estratégia adotada nos últimos anos e que já verteu em favor do piloto portuense um vice-campeonato. Como sempre, acompanhado por Inês Ponte, José Pedro Fontes vai tentar amealhar o maior número de pontos durante a fase de terra do CPR para, depois, atacar o título na fase de asfalto.

“Somos sempre mais competitivos na fase de asfalto e, por isso mesmo, não há razões para mudar para outra estratégia” afirma José Pedro Fontes. Por outro lado, o piloto da equipa Citroën Rally Team lembra que “apesar disso, preparámos a época da melhor forma e estaremos sempre com os olhos postos na vitória seja qual for a prova. O Citroën C3 Rally2 não tem atualizações de monta, que esperamos apenas para a o ciclo de homologação de 1 de Abril. Ainda assim, acreditamos que reunimos as melhores condições para, uma vez mais, lutar pelos títulos de pilotos e copilotos.”

O piloto portuense acrescentou que, estamos apostados em atacar já no início. Uma boa e profícua fase de terra pode alavancar de forma crucial a nossa campanha para o resto do Campeonato. Foi isso que tentámos fazer em 2023, época em que, como é sabido, lutámos pelo título até ao fim. Queremos fazer mais! Queremos fazer melhor! Sinto que estamos preparados e que temos tudo para lá chegar. Vamos prová-lo já este fim-de-semana.”