CPR, Azores Rallye, Ernesto Cunha: “Queremos medir forças entre os 2RM do ERC” | AutoSport

Depois de um excelente resultado em Fafe nas várias competições disputadas, Ernesto Cunha e Rui Raimundo voltam à ação no Azores Rallye, para mais uma participação no Campeonato Europeu de Ralis. Numa prova que se espera igualmente disputada, a equipa procura medir forças entre os melhores da Europa e manter o ritmo competitivo elevado que já havia demonstrado desde o arranque da época.

Depois de assegurar o lugar mais alto do pódio na primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2RM e o 2º posto na Peugeot Rally Cup Ibérica, a dupla do Peugeot 208 Rally4 prepara a sua primeira participação no Azores Rallye, numa nova ronda que integra o ERC e que conta com mais de 50 equipas inscritas.

Depois de mostrar um andamento sólido e que se posiciona entre os pilotos mais rápidos do Europeu, Ernesto Cunha mostra-se consciente do desafio, mas motivado para a jornada: “Queremos acima de tudo medir forças entre as duas rodas motrizes do ERC, com o objetivo de ganhar ritmo e acumular experiência. Sabemos que temos menos experiência que os nossos concorrentes nesta prova, mas obviamente que gostaríamos de estar entre o Top 3 à chegada.”