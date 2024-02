CPR, Armindo Araújo:”Queremos começar bem o ano” | AutoSport

O Rali Serras de Fafe, como habitual nos últimos anos, tem tido as honras da abertura da temporada do Campeonato de Portugal de Ralis e, por isso, entre a próxima sexta feira e sábado, todas as atenções do Team Armindo Araújo, estarão centradas na prova organizada pela Demoporto.

Armindo Araújo e Luís Ramalho, estão já a preparar o arranque da nova temporada, para a qual partem com a mesma ambição de sempre. “Estamos quase a iniciar um novo campeonato e cheios de vontade de voltarmos à competição. Queremos começar bem o ano e temos trabalhado muito para chegarmos a Fafe na máxima força. Vamos estrear, em pisos de terra, o nosso novo Fabia RS e queremos, desde o primeiro rali do ano, lutar pelas vitórias e pela conquista de um novo título. É isso que ambicionamos sempre”, começa por dizer Armindo Araújo.

Com a previsão meteorológica a apontar para condições climatéricas adversas, a prova de abertura do calendário espera-se bastante exigente a todos os níveis. “É expectável que, mais uma vez, esta prova seja feita debaixo de chuva e isso trará maiores dificuldades para todos. Estamos a prepararmo-nos para todo o tipo de cenários e acredito que podemos conseguir um bom resultado”, acrescenta o piloto de Santo Tirso.

Com uma lista de inscritos de qualidade e vários candidatos ao triunfo, Armindo Araújo perspetiva uma intensa luta entre os principais candidatos ao título. “Voltamos a ter na primeira prova do ano uma grande quantidade de pilotos com carros da última geração e isso é claramente positivo para a modalidade. Tal como nós, também os nossos adversários aspiram em conseguir entrar no campeonato da melhor forma possível, pelo que antevejo uma grande discussão pelos primeiros lugares da classificação. Sabemos o que queremos, e esse é o nosso principal foco”, concluiu.

O Rali Serras de Fafe terá início na manhã de sexta-feira com a disputa do treino livre e qualificação, que antecedem as três especiais de classificação da primeira etapa, uma passagem única por Boticas/Vale do Tâmega; Boticas/ Sra do Monte e a Super Especial noturna no centro de Fafe. No sábado, dupla passagem por Luílhas; Cabeceiras de Basto, Seixoso e Lameirinha completam o itinerário da prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis.