CPR/2RM, Rali Serras de Fafe: Domínio absoluto de Gonçalo Henriques | AutoSport

Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) venceram facilmente nna prova reservada ao Campeonato 2RM (duas rodas motrizes). O campeão em título dominou por completo a prova, e terminou o rali com mais de três minutos de avanço para Kevin Saraiva/Beatriz Pinto (Peugeot 208 Rally4) com Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4) em terceiro a 5.5s do segundo lugar.

Os ucranianos Anton Korzun/Pavlo Kononov (Peugeot 208 Rally4) foram os primeiros líderes, mas na segunda especial, Gonçalo Henriques passou para a frente, deixou Korzun a 20.1s e no começo do 2º dia de prova, Korzun capotou e Gonçalo Henriques ficou com um avanço de quase minuto e meio para Pedro Silva.

Logo na primeira especial Daniel Nunes/José Janela (Peugeot 208 Rally4) tiveram problemas de carburação, com o piloto a falar em falta de gasolina e perderam muito tempo, acabando por desistir a meio da manhã de sábado com problemas na caixa de velocidades. Nessa altura já Gonçalo Henriques tinha mais de dois minutos de avanço para o segundo e daí até ao fim foi sempre a somar.

Na luta pelo segundo lugar, Pedro Silva e Kevin Saraiva, ambos em Peugeot 208 Rally4, foram os protagonistas da discussão, que apenas ficou decidida na penúltima classificativa a favor de Kevin Saraiva. Jorge Carvalho (Renault Clio Rally4) e Guilherme Meireles (Peugeot 208 Rally4) travaram, igualmente, um animado duelo, mas no final seria o piloto da M. & Costas a concluir na quarta posição.

13 equipas começaram a prova, 10 terminaram, perspetivando-se boas lutas para o resto da temporada, mas para já fica a incógnita se o Campeão em título e vencedor em Fafe, Gonçalo Henriques, vai prosseguir a sua carreira na competição.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

FOTO Facebook Gonçalo Henriques