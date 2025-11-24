CNTT, Baja de Lagos: David Rodrigues triunfa nos SSV

A recta final do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno teve o seu desfecho algarvio com a Baja de Lagos, competição brilhantemente organizada pelo Clube Automóvel do Algarve e que não deixou ninguém indiferente ao espetáculo dos SSV. Com a derradeira etapa disputada sobre os já familiares 161 km do setor seletivo do dia anterior, a luta foi intensa, com protagonistas a emergirem tanto pela regularidade como pela ousadia em pista.

David Rodrigues e Nilton Lopes: vitória com sabor duplo

Ao volante de um Can-Am de 2018 — máquina que, apesar dos anos, provou estar à altura das mais recentes — David Rodrigues e Nilton Lopes assinaram uma vitória cheia de significado.

A dupla manteve a liderança conquistada no primeiro dia e cruzou a meta final com uma vantagem convincente de 1 minuto e 13 segundos sobre o segundo classificado. Para David Rodrigues, além do triunfo absoluto, ficou ainda a distinção de melhor piloto entre os veteranos: “Estou muito contente porquê? Porque nós vimos as corridas, vimos as que nos agradam para nos divertir, não fazemos o campeonato todo. E isso aconteceu. Divertimo-nos e se ganharmos, melhor. Ainda bem. E ainda por cima com um carro de 2018. É que os outros carros têm muito mais cavalos que o nosso. Eh pá, espetacular. Gostei, gostei da prova.”

Pódios e protagonistas em destaque

Na segunda posição terminou Sérgio Palminha, também em Can-Am, a destacar-se por uma prestação sólida — e solitária. O pódio fechou com Ricardo Lourenço, segundo entre os veteranos, navegado por Manuel Santos num competitivo CAM.

O último setor seletivo do evento foi animado por recuperações impressionantes. Pedro Pinha e Joaquim Soares, campeões em Lagos em 2024, superaram as avarias nos primeiros dias e, já com um Polaris RZR, venceram a SS2. André Rodrigues e Ricardo Porto Nunes, num Segway Super Villain, garantiram o segundo melhor tempo na SS2, embora a cerca de um minuto dos vencedores. Gonçalo Guerra (com Luís Engeitado) destacou-se também ao partir dos últimos lugares e terminar em quarto na SS2, logo atrás de Palminha.

Em termos de geral, destaque ainda para o quarto posto de André Carita e Nuno Abrantes (Can-Am), com Rodrigo Melancia e João Diogo a encerrarem o top 5 da tabela, celebrando ainda a vitória na categoria Stock. O pódio desta categoria foi fechado por Nelson Saramago/João Charrua e Alexandre Silva/Rui Cascalho, ambos em Polaris e separados por apenas 10 segundos na meta. O Segway Super Villain de João e Luís Araújo, sempre animados, foi o oitavo classificado.

Desfechos ao segundo e títulos com emoção

O quarto lugar da Stock, nono da geral, atribuiu a Arnaldo Monteiro Farinha Duarte (Can-Am) o título nacional da categoria por curta margem. Tiago Gomes (ex-campeão), com André Correia e num SSV CF Moto, encerrou o top 10 depois de uma penalização afastar o triunfo na Stock. Nota ainda para Micael Vitória e Fábio Pratas: a dupla do Segway conquistou a classe SSV TT2, com o primeiro a somar ainda o troféu de melhor júnior.

Numa Baja de Lagos repleta de histórias de superação, emoções e reviravoltas, a festa sorriu a quem arriscou, mas sobretudo a quem nunca deixou de acreditar — mostrando, uma vez mais, que no todo-o-terreno português há espaço para os clássicos, para os inesperados e para os grandes feitos.