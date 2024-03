Chegam a Portugal novos Formula Renault 2.0 para reforçar a Single Seater Series | AutoSport

O parque automóvel da renovada Single Seater Seaters vai ser reforçado com um contingente de monolugares Fórmula Renault 2.0 que dará outro colorido a uma grelha de partida que se espera muito preenchida e variada.

Equipado com um motor de 1998cc desenvolvido pela Renault Sport, o chassis italiano Tatuus FR2000 é um dos monolugares com maior história e sucesso nos escalões de promoção de jovens pilotos. Nas últimas semanas chegaram cinco Fórmula Renault 2.0 ao nosso país, sendo que mais poderão ainda chegar dada a fiabilidade ímpar, performance e emoções capazes de proporcionar por estes fórmulas de custo acessível. Os quatro exemplares que a G-Tech trouxe de França para a classe FR2.0 estão equipados com o kit aerodinâmico de 2004 igual aquele com que Filipe Albuquerque conquistou a Eurocup Formula Renault 2.0 e o Campeonato Norte-Europeu (NEC) Fórmula Renault 2.0 em 2006.

Três destes Fórmula Renault 2.0 serão assistidos pela própria G-Tech e serão conduzidos por três pilotos experientes em provas de monolugares: Rui Silva, Duarte Pires e Fernando Mayer Gaspar. O quarto será preparado pela RP Motorsport e conduzido por Paulo Vieira, um vencedor de corridas da Carrera los 80.

João Silva, um ex-piloto da Fórmula Ford Portugal, também decidiu apostar na classe FR2.0, que vai acolher estes fórmulas que tiveram uma vida ativa no topo que durou uma década. Este carro também já está chegou a Portugal, com as especificações aerodinâmicas de 2007, e será assistido pela equipa House Racing que tem acompanhado João Silva ao longos dos anos.

A estes recém-chegados monolugares, juntar-se-ão os dois chassis já existentes em Portugal, na especificação de 2007, e que dominaram a classe nos últimos anos, pelas mãos dos colegas de equipa “Al Capone” e “ADF”.

O calendário de 2024 da Single Seater Series irá contemplar quatro eventos e oito corridas nos dois circuitos permanentes nacionais. A temporada arranca no Autódromo Internacional do Algarve, no fim de semana de 6 e 7 Abril, juntando-se ao programa do Iberian Supercars / Campeonato de Portugal Velocidade, a 14 e 15 de Julho, no Estoril Summer Party.

A Single Seater Series voltará a acompanhar as competições da Race Ready no Algarve Classic Festival, nos dias 26 e 27 de Outubro, e no Estoril Endurance Festival, a prova de encerramento da temporada, no fim de semana de 30 de Novembro e 1 de Dezembro.

Todos os eventos irão contemplar, um treino livre e uma sessão de qualificação, com a duração de 25 minutos, e duas corridas, ambas com a duração de 15 minutos. O facto de integrarem os fins de semana organizados pela Race Ready é a garantia de que pelo menos uma corrida será transmitida em direto em Live Stream.

Calendário de 2024:

05/06 abril – Autódromo Internacional do Algarve

14/15 julho – Autódromo do Estoril

26/27 outubro – Autódromo Internacional do Algarve

30 novembro/01 dezembro- Autódromo do Estoril

Foto: Bruno Ribeiro