CER-GT: Pedro Salvador ao ataque em Espanha | AutoSport

Um dos maiores nomes do desporto motorizado em Portugal, Pedro Salvador, está de regresso à competição. Em 2021, o piloto flaviense irá competir no Campeonato Espanhol de Resistência (GT- CER), ao volante de um Porsche 911 GT3 Cup 4.0.

Incluído na estrutura espanhola da E2P, e a dividir a condução com António Sainero, Pedro Salvador confirma que este é o concretizar do seu principal objetivo para a temporada 2021.

“Este é um projeto no qual já vimos a trabalhar há algum tempo, mas que só agora conseguimos concretizar. Este era o meu plano principal para 2021, que me permitirá conduzir uma das viaturas que mais prazer me trazem, um Porsche 911 GT3 Cup 4.0. Juntar esta oportunidade, à possibilidade de competir com uma equipa que tão bem conheço, como é o caso da E2P, e ao lado de um piloto que acompanho desde o início da sua carreira, o espanhol António Sainero, é muito positivo para mim e para a minha carreira”, começou por dizer o piloto que acredita num bom resultado ao nível desportivo: “Vamos entrar como sempre para lutar pelas vitórias. Para isso, contamos com um carro ótimo e com uma equipa supercompetitiva. Este projeto fora de portas, para além da internacionalização da minha carreira e de me permitir desfrutar das corridas enquanto piloto, vai permitir que me foque no trabalho da Speedy Motorsport e nos seus clientes, apoiando-os em todos os seus objetivos desportivo. Este projeto só foi possível de concretizar porque contamos com a NB Klima como novo patrocinador, juntando-se à Headsmotorsport, Lusoconta e Cartailor”

A primeira corrida do GT-CER decorre no próximo fim-de-semana, no Circuito de Navarra, e conta com duas sessões de treinos livres e com a qualificação, no sábado (29 Maio). Já para domingo (30 de Maio), estão agendadas duas corridas de 48 minutos+1volta, com início agendado para as 8h30 e 12h10 (hora de lisboa), com transmissão em Live Stream tanto na página oficial da competição, como nas redes sociais de Pedro Salvador (onboard).