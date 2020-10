Carlos Sainz e Luis Moya: 1º título foi há 30 anos

Carlos Sainz, apelidado de El Matador, conquistou o título mundial de pilotos em 1990 e 1992 com a Toyota e registou 26 vitórias no WRC depois de disputar 196 provas, a primeira delas em Portugal, 1987.

Carlos Sainz foi um dos mais consistentes ‘players’ do WRC e não teve mais títulos por mero acaso, como por exemplo em 1998, quando viu o motor do seu Toyota Corolla WRC calar-se a 300 metros do final do rali. Terminou em segundo ou terceiro no campeonato em nove ocasiões e boa parte do reconhecimento vem daí, de ter andado anos e anos a fio na luta contra autênticos ‘monstros’ dos ralis. Carlos Sainz subiu ao pódio em quase metade dos ralis que iniciou e foi sempre conhecido pela sua atenção aos detalhes e preparação prévia dos eventos. Cumpriram-se agora 30 anos da data em que festejou o seu primeiro título.