Campeonato Portugal Todo-o-Terreno: Como ficou após Baja TT do Pinhal (3/6)

Numa altura em que o CPTT chegou a meio, 11 pontos separam os três primeiros classificados do campeonato, com Tiago Reis a liderar a competição. Com uma vitória e em segundo lugar, Miguel Barbosa é segundo a nove pontos de Tiago Reis, sendo que com o triunfo que obteve na Baja TT do Pinhal, João Ramo é agora terceiro apenas a dois pontos de Barbosa. O quarto classificado, Alexandre Ré, está a 15 pontos dos terceiro classificado, pelo que a luta pelo título está cada vez mais restrita a três elementos.

No T2, lidera João Franco, mas há muito equilíbrio entre os dois principais protagonistas, com João Ferreira, que venceu no Pinhal, apenas a sete pontos do seu adversário.