Campeonato de Portugal de Karting arranca em Leiria | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Karting Toyota arranca no próximo fim de semana, no Kartódromo Internacional de Leiria, sob a organização do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria (NDML). A prova inaugural conta com 80 inscritos e promete corridas bem animadas, que também poderão ser vistas em direto no Facebook da FPAK.

O Campeonato de Portugal de Karting Toyota será constituído em 2024 pelas categorias Iniciação, Cadete, X30 Mini, Júnior, X30 Sénior (que inclui a X30 Master) e a X30 Super Shifter (que inclui as classes Sénior, Master e Gentleman).

O número de inscritos para a prova inaugural em Leiria é de 80 pilotos, contando com mais 20 concorrentes em relação ao Open de Portugal de Karting, realizado há três semanas, precisamente na pista leiriense. A categoria X30 (Sénior) é a mais concorrida, contando com 29 pilotos, dos quais um pertence à classe Master. A categoria X30 Mini também promete dar um bom espetáculo com 16 inscritos, seguindo-se a X30 Super Shifter com 14 pilotos, a Júnior com 12, a Cadete com 6 e a Iniciação com 3.

Fórmula de competição

A fórmula de competição mantém o figurino de jornadas duplas, existindo dois dias distintos, um no sábado e outro no domingo, havendo, naturalmente, uma cerimónia de entrega de prémios em cada dia.

O sistema de pontuação também é igual ao de 2023. Quem realizar o melhor tempo nos treinos cronometrados soma um ponto, os vencedores das mangas de qualificação somam 12,5 pontos e os vencedores nas Corridas (Finais) totalizam 25 pontos, existindo, naturalmente outras pontuações para os restantes classificados. Quem também rubricar a volta mais rápida nas Corridas (Finais) somará um ponto extra.

Já para efeitos de classificação final do campeonato, serão contabilizados os oito melhores resultados nas mangas de qualificação e os oito melhores resultados nas Corridas (Finais), não sendo, assim, contabilizadas as duas piores classificações das mangas de classificação e as duas piores classificações obtidas em duas Corridas (Finais).

Programa desportivo

No programa desportivo para o próximo fim de semana em Leiria, todas as categorias irão realizar duas sessões de treinos livres oficiais e outra de treinos cronometrados no sábado de manhã, entre as 11h45 e as 12h35, enquanto à tarde, entre as 13h50 e as 17h30, será disputada a uma manga de qualificação para cada categoria e as Corridas 1, sendo estas transmitidas em direto no Facebook da FPAK. No domingo, para todas as categorias, existirá apenas um treino livre oficial e uma sessão de treinos cronometrados de manhã, entre as 09h30 e as 10h20, seguindo-se uma manga de qualificação para cada categoria, entre as 11h00 e as 12h35, enquanto à tarde, entre as 13h45 e as 15h20, realizar-se-ão as Corrida 2, sendo estas também transmitidas em direto no Facebook da FPAK. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 15h40.

Calendário

Campeonato de Portugal de Karting 2024

1.ª prova – 16 e 17 de março – Leiria

2.ª prova – 20 e 21 de abril – Viana do Castelo

3.ª prova – 11 e 12 de maio – Bombarral

4.ª prova – 20 e 21 de julho – Braga

5.ª prova – 21 e 22 de setembro – Baltar

Taça de Portugal de Karting 2024

Prova única – 23 e 24 de novembro – Portimão