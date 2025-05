BYD mostra station wagon em Xangai

A introdução da nova station wagon da BYD na Europa carece ainda de confirmação oficial, até porque o modelo do qual deriva não é comercializado fora da China. Por outro lado, dada a elevada procura em alguns mercados europeus por este tipo de proposta, inclusivamente por parte das empresas,o lançamento da Seal 06 DM-i wagon nos principais mercados do velho continente poderá fazer todo o sentido para a estratégia de expansão da BYD.

O propulsor híbrido plug-in combina um motor térmico de 1.5 litros, a gasolina, com 100 cavalos e um motor elétrico com 163 ou 218 cavalos. A alimentação elétrica é feita através de uma bateria de química LFP de 10 ou de 15,9 kWh de capacidade, permitindo uma autonomia elétrica segundo o ciclo CLTC de, respetivamente, 53 ou 83 quilómetros. Ainda que suficientes para muitas das deslocações diárias, são valores inferiores aos oferecidos pelas propostas equivalentes mais recentes de algumas marcas europeias.

xteriormente, a nova Seal 06 DM-i wagon partilha a linguagem estilística com os restantes modelos da Ocean Series, mas destaca-se, obviamente, pelas dimensões superiores da secção traseira. Mede 4,85 metros de comprimento, 1,89 m de largura e 1,505 m de altura, dispondo ainda de 2,79 m de distância entre eixos. Não foram avançados quaisquer detalhes sobre as dimensões e capacidade da bagageira.

A BYD apresentou um novo nome para a família de modelos da Ocean Series no Salão de Xangai, o Seal 06 DM-i wagon, um formato de carroçaria que tem “sofrido” com o fenómeno das silhuetas SUV, mas que conta ainda com uma grande legião de fãs pelo seu elevado sentido prático e boas aptidões familiares. A nova station wagon junta-se à variante sedan introduzida no mercado chinês em maio de 2024, a qual já acumulou um total de 220.000 unidades comercializadas.

