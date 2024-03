BP Ultimate Rally-Raid Portugal apresentado: “demonstrar, mais uma vez, que somos organizadores de excelência”, diz Carlos Barbosa. | AutoSport

De 2 a 7 de abril, a única etapa do Mundial de Todo-Terreno disputada na Europa traz as estrelas do Dakar aos trilhos do Alentejo, Ribatejo e da Estremadura espanhola. Uma organização do Automóvel Club de Portugal numa competição de carros, motos e quads ao longo de mais de mil quilómetros.

Para Carlos Barbosa, presidente da Automóvel Club de Portugal: “É uma prova difícil de organizar, são mais de 1.700 quilómetros de percurso, com tudo o que isso envolve, mas com a experiência e a qualidade da nossa equipa conseguimos fazê-lo.

Penso que o ACP vai fazer uma grande prova e demonstrar, mais uma vez, que somos organizadores de excelência. Vamos ter todos os melhores pilotos mundiais de automóveis, motos e quads que estiveram no Dakar, mais os pilotos nacionais e as equipas da Europa que não tiveram oportunidade de ir ao Dakar. Vai ser uma prova com muita gente, com grandes pilotos e sobretudo muito interessante, porque o percurso é completamente diferente do que fizeram até hoje.

É importante levar estas provas para o interior de Portugal, porque enchem hotéis, enchem restaurantes, atraem público… O interior precisa de uma economia forte e de eventos como este”, disse.

Carina Batista, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Grândola, corrobora as palavras do presidente do ACP: “É, ao mesmo tempo, um desafio para Grândola, mas um evento muito importante para a economia local, devido aos pilotos e equipas que nos vão visitar, além de uma forma de divulgar o nosso concelho.”

Já Inês Rodrigues, da BP Portugal: “O ACP é um dos principais parceiros da BP Portugal e para nós é um orgulho podermos apoiar mais uma prova de caráter mundial. A equipa BP Ultimate foi formada há dois anos e dinamiza a imagem dos nossos combustíveis premium, não só em Portugal como no circuito internacional do todo-terreno.”

Por fim, Santiago Amaro Barril, Junta da Extremadura, por onde também passa a prova: “Queremos colocar a Extremadura em foco no panorama nacional e internacional. A relação com Portugal é de irmãos, somos unidos por uma partilha cultural, de património, de turismo. Trabalhámos nos dois lados da raia e para nós é muito importante darmos este passo em frente também nos grandes eventos de desporto automóvel.”