BMW 3.0 CSL de Jay Kay vai a leilão

O BMW 3.0 CSL é um dos carros mais raros e adorados pelos colecionadores da marca bávara. Com um total de 1265 unidades produzidas, é difícil encontrar algum à venda, porém, a Silverstone Auctions vai levar um a leilão. Contudo, não é um qualquer, mas sim o clássico que pertence à coleção pessoal do cantor Jay Kay que é o número 400 de um total de 500 que foram produzidos para o mercado britânico.

A unidade de 1973 está equipada com o motor seis cilindros de 3.2 litros atmosférico que debita 206 cavalos. Este bloco está associado a uma transmissão manual de cinco velocidades. Jay Kay comprou-o em 2008, tornando-se o sexto dono do veículo desde que saiu de fábrica, mas o odómetro indica que o clássico foi “estimado” por todos eles ao ter apenas 13 100 milhas, cerca de 21 082 km. Relativamente ao preço, as estimativas apontam para um valor entre as 100 000 libras (116 803 euros) e 150 000 libras (175 205 euros). Caso não queira dar tanto dinheiro, saiba que a o leilão da Silverstone Auctions, que começa já amanhã (27 de março), vai contar com outro BMW 3.0 CSL, igualmente de 1973.

Fonte e fotos: Silverstone Auctions