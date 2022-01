bilstein group Rallye das Camélias foi apresentado: Sintra a abrir e a fechar | AutoSport

O Rallye das Camélias vai realizar-se nos próximos dias 25 e 26 de fevereiro, regressando assim à data original de uma prova que completa, este ano, 42 anos desde o início da sua realização.

Numa altura em que a prova, organizada pelo CMS, termina o ciclo de três anos e regressa à competição de estrada, após 19 anos de paragem, a chegada de um “main sponsor” o bilstein group, o que representa um voto de confiança num rali que trouxe a competição de volta às estradas da zona metropolitana de Lisboa, nos concelhos mais emblemáticos e tradicionais dos ralis portugueses, e como nenhuma outra, percorre o Parque Natural de Sintra – Cascais, e a área circundante a Mafra, onde há excelentes classificativas.

A prova de 2022 inicia-se, como habitualmente, nos jardins do Casino Estoril, rumando depois à Vila de Sintra, onde se inicia o percurso competitivo do rali e logo pela subida sinuosa da Rampa da Pena, completando-se o primeiro troço depois de zonas sinuosas e estreitas, na Aldeia do Pé da Serra em Colares.

Rumo à Azóia, os concorrentes terão pouco tempo para apreciar as vistas do ponto mais ocidental da Europa, pois a 2ª Prova de Classificação, leva-os à “Florestal da Peninha”, com passagem pelo santuário, pela Malveira da Serra, antes de percorrerem com a rapidez que puderem a EN 9-1, para terminarem junto à Penha Longa / Lagoa Azul.



A caravana segue depois para Mafra, para cumprir, ainda antes da paragem para retemperar forças, mais uma prova de classificação, desta feita já na zona do Gradil, ladeando a Tapada de Mafra, num percurso em que as mudanças de piso e as travessias das povoações do Codeçal e Chanca, são pontos altos de condução, para quem gosta mesmo de ralis.

O momento de paragem acontece junto ao Palácio Nacional de Mafra, junto à Porta de Armas, para depois de um merecido descanso de cerca de duas horas, as máquinas sejam revistas, no enorme e espaçoso parque do Alto da Vela, onde iniciarão a segunda parte da prova.

De novo rumo ao Codeçal e à Chanca, mas com o final da PEC a passar para a povoação do Livramento, onde se inicia a Prova de Classificação seguinte com o mesmo nome, a mais curta da prova, mas uma das que reúne mais consensos de qualidade por parte dos concorrentes.



Antes de regressar a Sintra, as máquinas ainda serão de novo assistidas no Parque do Alto da Vela em Mafra, rumando depois a uma passagem dupla na exigente Prova de Classificação dos Capuchos, que não é mais do que uma mescla das duas da manhã, com o início a coincidir com a primeira (Sintra/ Pé da Serra) e o final a ser de novo na zona da Penha Longa e Lagoa Azul.

O Rali termina de novo nos Jardins do Casino Estoril, com o pódio final e a consagração dos vencedores à geral e nas diversas categorias. Nesta altura, a um mês da realização da prova, já foi superada a marca dos 60 inscritos.

Horário:

26 de fevereiro

Partida – 9h00 (Jardins Casino Estoril)

PEC 1 – 9h38m – Sintra-Pé da Serra – 10,06 Km

PEC 2 – 10h06 – Azóia – Cascais – 11,25 Km

PEC 3 – 11h14 – Mt. Gordo / Gradil – 13,51 Km

Reagrupamento – Mafra – 11h50

Assistência – 14h00

PEC 4 – 15h03 – Codeçal – 10,69 Km

PEC 5 – 15h46 – Livramento – 7,21 Km

Asistência – 16h16

PEC 6 – 17h30 – Capuchos 1 – 14,53 Km

Reagrupamento Autódromo Estoril – 18h30

PEC 7 – 19h20 – Capuchos 2 – 14,53 Km

Chegada – 20h00 – Jardins Casino Estoril