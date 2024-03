Barcelona trabalha para manter F1 pós-2026 | AutoSport

Depois de perder o Mundial de Ralis para as Canárias, Barcelona e o Circuito da Catalunha estão a ponderar gastar cerca de 50 milhões de euros no circuito para tentar convencer a Fórmula 1 a manter-se naquela cidade catalã. Já se sabe que a Fórmula 1 vai para Madrid a partir de 2026, e por isso Barcelona, que tem contrato precisamente até 2026, não vai ter vida fácil… mesmo com 50 milhões de euros para obras. O diretor da pista do Circuito da Catalunha, Josep Lluis Santamaria, disse aos meios de comunicação social espanhóis que está otimista, para o MotoGP já vão estar prontos o novo terraço, o edifício das boxes, e a inovadora estrutura ‘Rooftop’, que atravessa a pista na reta, é uma aposta arrojada de Barcelona para convencer a F1 a manter o circuito no calendário em 2027 e nos anos seguintes.

