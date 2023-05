Baja TT de Loulé, Tiago Reis: “temos conseguido fazer a diferença para os nossos adversários” | AutoSport

Foi a terceira vitória consecutiva no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno para Tiago Reis e Valter, que dominaram a Baja TT Loulé, ao serem mais rápidos no Prólogo e nos dois Setores Seletivos da prova algarvia, triunfando com confortável vantagem sobre os segundos classificados. «Começamos bem ao ser os melhores no prólogo e escolhemos ser os primeiros na estrada, atacando desde o início a corrida e dando o nosso melhor no primeiro Setor Seletivo, e procurando uma vantagem que nos permitisse olhar para o último dia de prova com alguma margem de conforto, e foi o que fizermos» começou por dizer Tiago Reis no final da prova em Loulé. No Segundo Setor Seletivo, no dia de domingo, Tiago Reis acabou por fazer uma prova de novo a um bom ritmo e acabou por concluir os 165 km praticamente no mesmo tempo do primeiro Setor Seletivo. «Furamos na primeira parte da prova e naturalmente depois acabamos por arriscar um bocadinho mais para não perder a vantagem que havíamos conquistado e conseguimos encontrar um ritmo que nos trouxe até ao final sem problemas e muito satisfeitos por termos conseguido, mesmo assim, ser os mais rápidos e vencer também este último setor da corrida» acrescentou o piloto da Toyota Hilux T1 +. Aliás, esta foi a terceira vitória de Tiago Reis em outras tantas corridas com o carro. «Adaptamo-nos rápido e estamos a explorar cada vez mais as potencialidades da Toyota, e temos conseguido fazer a diferença para os nossos principais adversários, mesmo num percurso como este de Loulé, muito estreito e sinuoso, nada ao jeito do nosso carro».

No final Tiago Reis deixou o agradecimento «ao Valter Cardoso e à equipa, que como sempre me permitiram ter as condições ideais para vencer, mas também à minha família, por todo o apoio e aos adeptos, sempre com um incentivo ao longo de todo o percurso. Esta vitória é um bocadinho de todos eles».

Esta quarta prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno fechou a primeira fase da temporada, que só regressa em setembro, com a Baja TT Sharish.