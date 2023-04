Baja Extremadura, Benediktas Vanagas: “lista de inscritos é impressionante, 10 T1+” | AutoSport

A par da segunda prova do CPTT, a Baja Dehesa Extremadura fica marcada também pelo arranque da Taça da Europa de Bajas, e Benediktas Vanagas (Toyota Hilux T1+) é um dos principais favoritos ao triunfo. Com o carro que João Ramos ganhou em Beja a primeira prova do CPTT, o lituano estreia-se na prova espanhola e está contente com o que tem visto: “É a primeira vez que venho à Baja Extremadura. Nunca tinha estado nesta região, e nunca andei nestas estradas. Por isso, estou realmente entusiasmado por ver o que acontece.

A lista de inscritos é impressionante, com 83 carros, não me lembro de ver tantos concorrentes realmente bons e fortes em qualquer outra Baja.

Temos cerca de 10 carros T1+ e penso que cerca de 20 ou 30 carros T1 no total.

Por isso, sim, vai ser divertido, parece que sim. Temos o número de partida #200, apenas para o prólogo, então esperemos que possamos escolher posições.

Veremos como correm as coisas. Além disso, é óptimo ver que os nossos irmãos da Ucrânia também estão a participar nesta prova. Por isso, vim aqui cumprimentá-los e dizer-lhes que estamos com eles até à vitória”.