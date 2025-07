Baja Espanha/Aragon: João Ferreira vence SS2 e luta pelo triunfo com Nasser al Attiyah

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux IMT Evo+) veneram o segundo Setor Seletivo de hoje da Baja Espanha Aragon, bateram Nasser Saleh Al-Attiyah/Fabian Lurquin (Dacia Sandrider) por meio segundo e com isso o piloto da Dacia é o novo líder da prova. ‘Nani’ Roma/Alex Haro (Ford Raptor), vencedor do SS1 fo terceiro a dois minutos do português da Toyota e com isso desceu para o terceiro posto, com João Ferreira a ascender à segunda posição agora a 13.1s do líder. Com apenas um Setor Seletivo pela frente está tudo em aberto com o jovem português a dar muita luta ao líder do Mundial de TT, e penta vencedor do Rali Dakar.

Juan Cruz Yacopini/Daniel Oliveras (Toyota Hilux Overdrive) foi quarto no SS2 e ascendeu ao quarto posto da geral, a 6m17.0s da frente, seguindo-se Saood Variawa/Oriol Mena (Toyota Hilux IMT Evo) 30.5s mais atrás.

A partir daqui a margem entre as posições estende-se, com Marek Goczal/Maciej Marton (Toyota Hilux IMT Evo) já a 10m01.4s.

Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux Overdrive) subiram muitas posições e já rodam no top 10, nono lugar a 12m42.1s da frente. Maria Luís Gameiro/Rosa Romero (Mini JCW Rally 3.0d) abandonaram.

O primeiro SSV, é um T4, o de Gonçalo Guerreiro/Joel Lutas (Polaris RXR Pro R Sport) foi 11º do SS2 e subiu para o 10º lugar da geral, primeiro dos SSV/T4, e logo com um enorme avanço para Alexandro Pinto/Bernardo Oliveira (Polaris RXR Pro R Sport), segundos do T4/SSV a 1m07.2s. No terceiro lugar desta categoria está agora Michael Metge/Xavier Flick (Can-Am Maverick XRS Turbo) a 6m49.1s da frente.

Wilson Galo/Carlos Paulino (Polaris RXR Pro R Sport) são quartos a 8.2s do terceiro lugar.

Afonso Oliveira/Fabio Belo (Polaris RXR Pro R Sport+) são oitavos, Filipe Lopes/Gonçalo Reis (Can-Am Maverick XRS Turbo RR) 11º, Herlander Araújo/Tiago Magalhães (Polaris RXR Pro R Sport) são 17º e João Dias/Rui Pita (Polaris RXR Pro R Sport), 19º depois de muitos problemas.

Nos Challenger, lideram a partir do 14º lugar da geral, Fidel Castillo/Candido Carrera (Taurus T3 Max), 1m13.4s na frente de Charles Munster/Loris Pascaud (Taurus T3 Max). A mais 59.4s rodam Rui Carneiro/Ola Floene (G Rally Team OT3), na frente de Andre Lotterer/Alexandre Giroud (Taurus T3 Max), quartos da categoria.

boa estreia do Kaizen para Ricardo Porém/Nuno Sousa (Kaizen S1).

12º posto para Marco Pereira/Eurico Adão (Can-Am Maverick XRS Turbo RR), 14º para Paulo Rodrigues/João Miranda (Can-Am Maverick X3), 20º Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães (Taurus T3 Max), 23º Alex Toril/Daniel Jordão (JMP JMPT T3) e 27º Alex Toril/Daniel Jordão (JMP JMPT T3). Tiago Reis/Fabio Ribeiro (Taurus T3 Max+) ficaram pelo caminho.

Tempos Online – CLIQUE AQUI