Azores Rallye, posições na estrada: mais ao meio para estar a ‘virtude’ | AutoSport

São neste momento 23h00 nos Açores e tal como se esperava o céu está a começar a cair sobre a terra. O dia de rali de amanhã espera-se extremamente chuvoso, mas ao contrário do que sucedeu em Fafe, os pisos dos troços de amanhã nos Açores nada têm a ver com Fafe e neste caso partir à frente é totalmente diferente do que fazê-lo mais atrás.

Qual é o ponto certo da ordem na estrada depende do que vai chover e do estado de cada troço, mas rodar à frente não parece, na teoria, ideal.

Por isso, é importante olhar para as posições dos concorrentes portugueses e com Luis Vilariño, na frente, logo atrás partirá Ricardo Teodósio, seguido de Simone Tempestini, Alberto Battistoli, Javier Pardo, Ken Torn, Ricardo Moura, Simon Wagner, Simone Campedelli, Armindo Araújo, Norbert Herczig, Efren Llarena, Bruno Magalhães, Rúben Rodrigues, Miguel Correia, Luís Miguel Rego, Pedro Almeida, Paulo Nobre, José Pedro Fontes, Lukasz Kotarba, Pedro Câmara, Aloísio Monteiro e Rachele Somaschini.

Em primeiro lugar, as escolhas dependeram muito dos lugares que havia disponíveis, mas por exemplo Ricardo Moura fez o sexto tempo na qualificação e parte de sétimo, pelo que esta é uma boa bitola tendo em conta a opção do piloto que melhor conhece o rali e os seus troços.

Os tempos de amanhã é que o vão dizer, mas se nos centrarmos no CPR, pensamos que esta prova poderá ser bem disputada, mas só se Ricardo Moura o permitir.

Convém recordar que o açoriano conta para o CPR e por isso ‘rouba’ pontos. O outro ponto importante é que esta prova vai ser muito diferente de Fafe, pois contam os dois dias de prova e não só um como foi em Fafe ou como vai ser no Rali de Portugal.

Com os seus 205,12 Km de PEC este vai ser o rali mais longo do ano no CPR. E isso tem que ser levado em conta.