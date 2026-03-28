Armada Ford ‘out’ no Rally Raid Portugal: o triunfo da lama sobre a mecânica
O Rally-Raid Portugal ficou marcado pelo desastroso desempenho da Ford (M-Sport), expondo falhas de conceito no Ranger/Raptor T1+ e forçando uma reformulação completa do veículo.
O problema central residiu na inadequação do sistema de refrigeração para o terreno lamacento português. Desenvolvido para desertos, o Raptor T1+ revelou-se incapaz de lidar com a lama argilosa que entupiu as grelhas dos radiadores, levando ao sobreaquecimento dos motores. Todos os pilotos abandonaram logo na primeira etapa.
Destino cruel para pilotos privados
Os pilotos privados enfrentaram igualmente problemas semelhantes, agravados por quebras nas transmissões e diferenciais. A M-Sport, ciente do problema estrutural, aconselhou alguns clientes a desistir para evitar danos maiores nos dispendiosos motores V6 EcoBoost. “Subestimamos a especificidade dos terrenos europeus”, admitiu a M-Sport.
São coisas que acontecem, não é a primeira nem há-de ser a última vez que uma estrutura experiente, é “apanhada na curva” mas o desastre em Portugal serve de catalisador para uma mudança radical. A Ford Performance vai redesenhar as condutas de ar, implementando um sistema de “auto limpeza”. “Portugal serviu de lição”, concluiu a M-Sport.
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