Anunciados os 6 pilotos do FPAK Júnior Team para o CPV de 2024 | AutoSport

Foram hoje anunciados os seis novos pilotos no programa FPAK Júnior Team para a velocidade nacional em 2024. A federação fez saber que Henrique M. Oliveira, Henrique V. Oliveira, João Oliveira, Rodrigo Ferreira, Rodrigo Santos e Ruben Silva foram os selecionados deste programa para inserirem o pelotão do Campeonato de Portugal de Velocidade na próxima temporada.

O projeto da FPAK em parceria com a Race Ready arrancou em 2023 inserido no Campeonato de Portugal de Velocidade. Em 2024 o programa será mais extenso uma vez que está prevista a participação nas quatro provas que compõem o calendário. À semelhança da época passada, os seis pilotos vão dividir a condução entre os três Ginetta G40 GT5 preparados pela Monteiros Competição.

O objetivo desta iniciativa, tal como nos ralis, visa dar uma maior experiência aos jovens pilotos, a maioria oriundos do karting, ajudando-os a evoluir para uma modalidade que pode vir a ser o futuro automobilístico de cada um. Para isso, os seis pilotos agora selecionados, vão poder contar com a experiência de César Campaniço que continuará a ser o ‘coach’ do FPAK Júnior Team. Aprender, evoluir e saber responder às exigências das corridas de velocidade é o propósito para 2024.

Para Ni Amorim, Presidente da FPAK este investimento continua a ser uma ferramenta importante para encontrar novos talentos e dar perspetivas de futuro aos nossos jovens pilotos: “E foi com esse princípio em mente que decidimos alargar a participação de três para quatro provas. Entendemos que fazia sentido dar a cada um deles mais tempo de pista e de hipótese de progressão. Queremos muito que este programa continue a fazer parte do Campeonato nos anos futuros, mas também que os pilotos que agora participem nele, possam ver na velocidade uma carreira de futuro”, explicou.

Diogo Ferrão, o CEO da Race Ready, comenta: “Para além de muito felizes com a nova ‘turma’ de pilotos para a temporada de 2024, estamos também muito satisfeitos que o FPAK Júnior Team tenha servido de trampolim para que, pelo menos, dois dos seis pilotos subam ao Campeonato de Portugal Velocidade deste ano e, assim, continuarem na sua ‘escada’ até ao profissionalismo. Isto demonstra que o programa e os Ginetta G40 permitem aos ‘jovens lobos’ aprender as regras básicas do automobilismo, preparando-os para maiores desafios. Em 2024, com quatro provas em vez de três, seguramente terão mais tempo de pista, beneficiando com isso para evoluir.”

Calendário Campeonato Portugal Velocidade 2024

– Jerez a 25 e 26 de maio;

– Estoril a 13 e 14 de julho;

– Portimão a 26 e 27 de outubro;

– Estoril a 30 de novembro e 1 de dezembro.