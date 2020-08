Anthoine Hubert recordado e homenageado em Spa

Parece mentira, mas já lá vai um ano que Anthoine Hubert perdeu a vida num horrível acidente durante a primeira corrida da Fórmula 2 em Spa-Francorchamps. Os amigos, foram agora ao local do acidente homenagear o amigo que perderam. Tinha 22 anos. Charles Leclerc e Pierre Gasly eram dos seus amigos mais próximos, especialmente o piloto da Alpha Tauri: “Este ano, regressar à Bélgica é um momento triste porque foi apenas há um ano que Anthoine perdeu a vida após aquele terrível acidente. Conhecia-o desde os sete anos, do karting, estivemos juntos na mesma escola organizada pela federação francesa, desde os meus 13 aos 19 anos e partilhámos um apartamento durante seis anos. Todos no paddock o vão recordar”, disse Gasly.

Foto Twitter Pierre Gasly