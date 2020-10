Andalucia Rally: Nasser Al Attiyah é o novo líder

Nasser Al Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota Hilux) venceram a tirada de hoje do Andalucia Rally e são os novos comandantes da prova. O piloto do Qatar bateu Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux) por 2m36s com Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (Toyota Hilux Overdrive) em terceiro a 2m57s. O melhor dos Mini da X-Raid foi o de Carlos Sainz/Lucas Cruz (Mini John Cooper Works) a 5m38s, com Stephane Peterhansel/Edouard Boulanger (Mini John Cooper Works) em sexto depois de cederem mais 9m04s.

Quanto aos portugueses, Paulo Ferreira/Jorge Monteiro (Toyota Hilux) foram 11º, Rui Carneiro/Nelson Ramos (MMP Can Am T4 Rally), 19º

João Ferreira/David Monteiro (Nissan Pathfinder Rally T2) froam 18º e Fernando Barreiros/ João Miguel Rolo Simões (Isuzu D-Max Rally T2) tiveram novamente problemas e não chegaram ao fim.

Deste modo, na geral, Nasser Al Attiyah tem agora um avanço de 23s sobre Yazeed Al Rajhi, com Carlos Sainz já a 5m12s.

Paulo Ferreira/Jorge Monteiro (Toyota Hilux) é 11º, João Ferreira/David Monteiro (Nissan Pathfinder Rally T2) são 18º e lideram o Agrupamento T2

Fernando Barreiros/ João Simões (Isuzu D-Max Rally T2) não constam para já na classificação.

