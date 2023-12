ALMS: CrowdStrike By APR venceu segunda corrida | AutoSport

A CrowdStrike apoiada pela Algarve Pro Racing venceu a segunda corrida do fim de semana da primeira ronda do Asian Le Mans Series (ALMS). O carro #4 (G. Kurtz / C. Braun / M. Jakobsen) conseguiu concluir as quatro horas de prova no circuito de Sepang na frente do pelotão, com uma vantagem de 8.927 para o carro #99 da 99 Racing (A. Al Harthy / N. Mazepin / L. Delétraz) com o carro #22 da Proton Competition (G. Roda / J. Andlauer / R. Binder) a concluir o top 3.

O carro #99 já tinha conseguido a vitória na corrida 1, com o #83 da AF Corse ( F. Perrodo / M. Vaxiviere / A. Rovera) a ficar com a segunda posição e o carro #3 da DKR Engineering (A. Mattschull / T. Dillmann / L. Hörr) a completar o top 3 da corrida 1.

Nenhum dos carros vencedores se destacou na qualificação com a pole para as duas corridas a ficarem a cargo da TF Sport no carro #90 (S. Yoluc / M. Dinan / C. Eastwood).

Em LMP3 foi o carro #17 da COOL Racing (J. Winslow / A. Bukhantsov / D. Frost) a conquistar a vitória na corrida 1 e o #2 da CD Sport (M. Jensen / N. Adcock / F. Lavergne) a triunfar na segunda corrida.

Nos GT a vitória na corrida 1 caiu para o Audi R8 LMS GT3 EVO da #42 Sainteloc Racing (C. Haase / G. Magnus / A. Varutti) e na corrida 2 foi o Porsche 911 GT3 R #91 da Pure Rxcing (A. Malykhin / K. Bachler / J. Sturm).

