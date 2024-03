Adeptos do WRC: 80% querem mais ralis de ‘Endurance’ no futuro | AutoSport

O Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) é um espetáculo único que cativa corações em todo o globo. E a voz dos adeptos foi fundamental para moldar o seu futuro.

A FIA divulgou os resultados do inquérito aos adeptos do Mundial de Ralis, que ajudaram a definir as recomendações do Grupo de Trabalho sobre o futuro do WRC. O futuro da principal competição de ralis do mundo – o Campeonato do Mundo de Ralis da FIA – tem agora uma direção clara após a aprovação das propostas do Grupo de Trabalho do WRC pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel a 28 de fevereiro. Como parte do caminho que foi agora estabelecido – com recomendações que abrangem a promoção, o desporto e a técnica – os resultados do Inquérito de Envolvimento dos Adeptos do WRC da FIA foram levados em grande conta. Mais de 11.000 inquiridos de todo o mundo partilharam o seu feedback, fornecendo uma visão que para a FIA se revela inestimável, sobre vários tópicos, incluindo o formato dos ralis, tipos de carros e especificações, e outros grupos de fãs permitiram uma revisão específica das principais recomendações. É verdade que foi um inquérito para todo o mundo, mas 11.000 adeptos responderem a solicitações tão específicas é um bom sinal para a modalidade.

Sem surpresas, a natureza única do WRC sobressai, com os adeptos dos ralis a sentirem que este se distingue de outros desportos motorizados graças ao seu formato, localização e variedade, em particular a sua imprevisibilidade (93%) e o papel da natureza no resultado do rali (95%), o que aumenta a emoção.

Uma enorme percentagem de 98% concorda que o WRC deve continuar a organizar-se em eventos ao longo do ano para garantir uma variedade de superfícies – neve, terra, asfalto – o que contribui para a experiência diversificada.

Mas, apesar de satisfeitos com o estado atual do Campeonato, os fãs também partilharam as suas opiniões sobre uma série de tópicos:

Quando questionados sobre o formato:

80% querem ver mais ralis de “Endurance” no futuro

No futuro, os fãs querem que os formatos continuem a ser variáveis e que o WRC assegure um bom equilíbrio entre provas mais curtas e ralis de “Endurance”.

87% querem ver a normalização das câmaras de bordo para melhorar a cobertura televisiva.

E, no que respeita aos aspetos técnicos:

72% são a favor de regulamentos que garantam a igualdade para os carros de modelos de base maiores, com 65% a concordar que deve haver um limite de preço para os carros.

97% querem ver mais fabricantes envolvidos

A sustentabilidade está na ordem do dia, com 59% a concordar com a importância da utilização de combustíveis sustentáveis e 23% a favor da tecnologia híbrida.

Olhar para os pilotos:

94% consideram que a natureza única das capacidades do piloto é tão importante para o sucesso como o desempenho do carro, com 92% a concordar que o WRC se distingue de outros desportos motorizados devido ao trabalho de equipa entre os pilotos, co-pilotos e engenheiros.

Os pilotos amadores contribuem para a emoção, com 86% dos fãs a afirmarem que gostam do facto de poderem competir no mesmo percurso que os pilotos profissionais.

62% sentem-se inspirados pelos pilotos, enquanto 68% consideram-nos grandes modelos a seguir.

Finalmente, no que diz respeito ao envolvimento e à forma como os fãs assistem:

92% obtêm a sua informação através dos meios de comunicação do desporto automóvel e 89% através dos meios de comunicação online.

Dos inquiridos que assistiram a eventos do WRC, apenas 29% o fizeram nos últimos 12 meses, sendo os principais obstáculos à participação, a distância, ou o custo.

No entanto, 87% dos inquiridos que assistem a eventos do WRC assistiram a um nos últimos 3 meses, sendo que os que não assistiram o fizeram por falta de acesso (50%)

Pouco mais de metade (53%) está satisfeita com a quantidade de cobertura televisiva/online e os fãs gostariam que o WRC expandisse a sua cobertura dos ralis tanto quanto possível, estabelecendo um equilíbrio entre conteúdos gratuitos e pagos

Para o Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem: “A impressionante resposta dos fãs do WRC é uma clara indicação da paixão por este desporto motorizado único, e a informação que partilharam é inestimável para a revisão do Campeonato e definição de objetivos futuros. Obrigado a todos os que partilharam os seus pensamentos.”