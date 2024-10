Adamastor: O inovador sistema de suspensão

A Adamastor apresentou há poucos meses o primeiro supercarro português, destacando-se como uma vitrine de tecnologia e mostrando que Portugal pode competir com os melhores do mundo. Um dos exemplos do excelente trabalho feito é a inovadora suspensão.

A Adamastor foi fundada em 2010 por Ricardo Quintas e Nuno Faria, com o objetivo de unir empresas e universidades na criação de um veículo de competição, promovendo a colaboração entre o mundo académico e empresarial. Apesar das dificuldades iniciais, a empresa começou a desenvolver os seus próprios automóveis, atraindo engenheiros, como Frederico Ribeiro, para trabalhar em novos projetos.

O desenvolvimento começou com o P001, que evoluiu para o P002, utilizando mecânica Volkswagen/Skoda. Com a experiência adquirida, a Adamastor lançou o P003, totalmente concebido internamente e equipado com mecânica Toyota, que teve um desempenho aprimorado por Alfredo Matos, reduzindo o tempo de volta no circuito de Braga em 4 segundos. A empresa estabeleceu parcerias com profissionais experientes em competições, incluindo Fórmula 1.

Após alcançar os seus objetivos iniciais, a Adamastor enfrentou um momento decisivo: continuar a evolução do P003 ou embarcar no desenvolvimento de um novo carro de competição GT. Em 19 de junho de 2019, decidiram avançar para a produção do veículo GT, com estudos de engenharia e de mercado elaborados por Alfredo Matos e Frederico Ribeiro. Com isso, a empresa mudou-se para instalações maiores em Perafita e iniciou o desenvolvimento do seu primeiro supercarro português, focando em fibra de carbono e desempenho aerodinâmico, com base numa mecânica Ford.

O Adamastor Furia apresenta um motor de 6 cilindros em V, biturbo, proveniente da Ford Performance, com uma cilindrada de 3.5 litros. Esse motor é capaz de produzir uma potência máxima de mais de 650 cavalos e um binário máximo de mais de 571 Nm. Utilizando gasolina, também é compatível com combustíveis sintéticos e etanol. Na versão de estrada, o Furia atinge uma velocidade máxima superior a 300 km/h, com uma impressionante aceleração de 0 a 100 km/h em cerca de 3,5 segundos e de 0 a 200 km/h em aproximadamente 10,2 segundos.

O caminho até a suspensão inovadora

Durante o desenvolvimento do Furia, a Adamastor decidiu utilizar o efeito de solo para melhorar a performance e oferecer uma experiência de condução única. Para isso, era essencial incorporar uma solução que controlasse com precisão a altura do carro em relação ao solo.

Após avaliar diversas opções, a equipa optou por uma configuração decoupled, permitindo o controlo independente dos movimentos de roll e pitch da carroçaria. Para preservar a pureza do design e evitar sistemas ativos complexos que aumentariam o peso, a Adamastor desenvolveu uma geometria de suspensão mecânica e solicitou um registo de patente.

Essa solução simplificada garantiu eficácia e controlo, reduzindo o número de componentes e o espaço ocupado, ao mesmo tempo, em que mantinha o peso dentro das metas do Furia. A manutenção também foi facilitada. Após simulações em CAD, a versão mais promissora foi escolhida, e os detalhes foram enviados para a Canopy Simulations para realizar simulações de desempenho em diferentes circuitos, permitindo à Adamastor otimizar os pontos de ancoragem dos componentes.

Como funciona

O sistema de suspensão decoupled da Adamastor no Furia controla os movimentos de roll e pitch da carroçaria de forma independente e reativa, eliminando a necessidade de um complexo sistema eletrónico com sensores e atuadores. A suspensão utiliza uma combinação de dois amortecedores: um que absorve movimentos verticais e outro, com um inovador sistema mecânico, que lida com compressões assimétricas causadas pelo rolamento da carroçaria, retornando-a à posição normal.

Diferentemente dos amortecedores convencionais, que apresentam histerese entre compressão e expansão, o sistema da Adamastor assegura que o amortecedor funcione de forma ideal independentemente da direção do rolamento. Essa simetria permite uma afinação eficaz da força de amortecimento, controlando o rolamento para adaptar o Furia a diferentes desafios dinâmicos.

Esse sistema inovador, juntamente com o efeito Venturi do conceito aerodinâmico, diferencia o Adamastor Furia no segmento dos supercarros e proporciona um desempenho em pista comparável aos