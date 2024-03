ACP volta a trazer um ‘Mundial’ para Portugal: “vamos fazer uma grande prova”, diz Carlos Barbosa | AutoSport

Tal como sucedeu com o Rali de Portugal que ‘recuperou’ em 2007, depois de Portugal perder a prova do Mundial após a edição de 2001, o ACP volta a trazer para Portugal uma nova prova de um Campeonato do Mundo FIA, o BP Ultimate Rally-Raid Portugal, primeira prova europeia do novo campeonato levado a cabo pela FIA e pela ASO desde 2022. A elite do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), da FIA e da FIM vem a Portugal para disputar uma prova com mais de 1.700 quilómetros de percurso e as grandes máquinas e figuras do Dakar, numa competição para automóveis, motos e quads.

De 2 a 7 de abril, a vila alentejana de Grândola recebe a base operacional e o Prólogo da prova, composta por cinco etapas – de quarta-feira a domingo – e que atravessa as regiões do Alentejo e Ribatejo, com uma incursão pela Estremadura espanhola e pela cidade de Badajoz.

Para Carlos Barbosa, presidente da Automóvel Club de Portugal: “É uma prova difícil de organizar, são mais de 1.700 quilómetros de percurso, com tudo o que isso envolve, mas com a experiência e a qualidade nossa equipa conseguimos fazê-lo. Penso que o ACP vai fazer uma grande prova e demonstrar, mais uma vez, que somos organizadores de excelência. Vamos ter todos os melhores pilotos mundiais de automóveis, motos e quads que estiveram no Dakar, mais os pilotos nacionais e as equipas da Europa que não tiveram oportunidade de ir ao Dakar. Vai ser uma prova com muita gente, com grandes pilotos e sobretudo muito interessante, porque o percurso é completamente diferente do que fizeram até hoje. É importante levar estas provas para o interior de Portugal, porque enchem hotéis, enchem restaurantes, atraem público… O interior precisa de uma economia forte e de eventos como este.”