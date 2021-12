ACOR dá “sinais de vida” | AutoSport

A ACOR (Associação de Clubes Organizadores de Ralis), composta por oito dos principais clubes organizadores de ralis nacionais, reuniu esta semana e está já a ser preparado um plano de ação para os próximos tempos.

Na sequência do trabalho realizado pelo AutoSport com a APPR (Associação Portuguesa de Pilotos de Ralis), e depois de terem percebido da sua influência junto da federação, a ACOR saiu da penumbra em que se encontrava (não eram conhecidas intervenções da associação há muito), reuniram, conversaram, pelo que vamos ouvir falar da ACOR nos próximos tempos.

O novo modelo escolhido pela federação portuguesa para os ralis nacionais, as novas regras dos Ralis, os novos Campeonatos que se preconizam, são tudo temas de grande interesse para os clubes, pelo que se deu esta ‘reativação’. Agora é esperar por novidades…