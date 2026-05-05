Abrir a estrada no Rali de Portugal: condena os primeiros, ‘castiga’ quem vem muito atrás

Nos ralis de terra, a ordem na estrada é muitas vezes um factor decisivo, e o Rali de Portugal é um dos exemplos mais claros dessa realidade. Quem parte nos primeiros lugares enfrenta o chamado efeito de “limpeza” do piso, perdendo aderência sobre uma camada inicial de terra solta, areia e pó, enquanto os pilotos que saem mais atrás encontram, numa primeira fase, uma trajetória mais limpa e rápida.

Vantagem muda com o evoluir do troço

Essa lógica, porém, não é linear ao longo de toda a lista de partida. Depois de vários carros passarem, sobretudo nas especiais mais longas e abrasivas, o piso começa a degradar-se com maior intensidade, surgem regos, pedras soltas e zonas de travagem escavadas, e a vantagem de apanhar a estrada “limpa” transforma-se gradualmente num novo problema.

É precisamente esse equilíbrio instável que torna Portugal particularmente exigente. A Toyota reconhece que terá quatro pilotos a abrir a estrada na quinta e na sexta-feira (este rali tem essa particularidade, três troços na 5ª feira e todos os de 6ª Feira, a ordem só muda no sábado, e Juha Kankkunen admite que “o efeito de limpeza pode ser forte”, lembrando que Elfyn Evans está mais habituado a esse cenário, ao contrário de Takamoto Katsuta, Sami Pajari e Oliver Solberg, para quem o desafio exige adaptação imediata.

Dos primeiros aos intermédios: onde está a melhor janela?

Em termos práticos, os mais penalizados tendem a ser os primeiros carros na estrada, sobretudo nas passagens iniciais por troços macios e arenosos. Numa fase intermédia da ordem de partida, vários pilotos beneficiam de uma linha já varrida, com mais base e tracção, antes de o troço começar a “abrir” demasiado e a expor pedra, sulcos e armadilhas mecânicas para os que arrancam mais tarde. Mas com 11 Rally1, o problema dos troços ‘destruídos’ só se coloca depois dos Rally1, e mesmo de alguns Rally2. Por ali, algures, o troço muda.

Andrew Wheatley, director desportivo da Hyundai, sublinhou precisamente essa dualidade ao notar que os pilotos que arrancam cedo enfrentam menos aderência, mas os que partem mais atrás podem encontrar “pedras traiçoeiras nos regos”. Takamoto Katsuta reforçou a ideia ao admitir que, mesmo não sendo o primeiro na estrada, sair em segundo “pode continuar a ser bastante complicado”, sobretudo este ano, com troços de terra logo na quinta e na sexta-feira.

Quando o piso volta a piorar

O momento em que a estrada volta a tornar-se mais difícil depende do tipo de troço, da meteorologia e do número de carros em prova, mas a tendência é clara: depois de uma primeira fase de limpeza vantajosa, a degradação mecânica do piso passa a dominar. Como resume a informação das equipas, Portugal começa com pisos “macios e arenosos”, mas nas segundas passagens — e muitas vezes já a meio da primeira lista — transforma-se num rali de pedras expostas, regos cavados e forte desgaste para pneus e carros.

Elfyn Evans, obrigado novamente a abrir a estrada, reconheceu que “a posição na estrada é um factor” em Portugal. Já Sébastien Ogier, que parte mais atrás, admitiu que essa posição “pode ser benéfica”, embora ressalve que, num rali tão variável, nunca há garantias absolutas.