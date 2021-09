55º Azores Rallye: Regressa o rali mais bonito do mundo | AutoSport

Está de regresso o Azores Rallye, um rali que tem tudo para ser hiper-competitivo. Pilotos de topo internacionais e os melhores açorianos ‘prometem’ uma prova intensa na luta pelo triunfo.

Depois de uma interrupção de um ano decorrente da pandemia de covid-19, está de regresso o Azores Rallye, historicamente uma das melhores e mais importantes provas do calendário nacional e internacional de ralis. Trata-se da primeira de duas provas portuguesas do Europeus de Ralis – a outra é o Rali Serras de Fafe e Felgueiras – numa competição que traz a Portugal alguns dos melhores pilotos de ralis do mundo.

Fernando Peres continua a ser o piloto que mais vezes venceu a prova açoriana, sete triunfos, mas Ricardo Moura, com os seus 10 títulos açorianos e o triunfo na prova do ERC de 2016, é o grande herói local, que mais uma vez vai tentar triunfar em ‘casa’.

Nos Açores, já venceram estrelas do passado e presente do WRC, nomes como Craig Breen, Kris Meeke, Andreas Mikkelsen, Juha Kankkunen, Markko Märtin e Bruno Thiry. Um deles, está presente este ano, Andreas Mikkelsen, num evento que tem para além dos melhores pilotos do ERC, outro nome de ‘cartaz’: Dani Sordo.

A prova tem 13 especiais, que perfazem 201.74 Km, num evento que faz parte do ERC desde 2013, até 2019. Regressa agora após um ano de intermitência.

entre os mais recentes vencedores contam-se 2019: Łukasz Habaj/Daniel Dymurski (Škoda Fabia R5), 2018: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5), 2017: Bruno Magalhães/Hugo Magalhães (Škoda Fabia R5), 2016: Ricardo Moura/António Costa (Ford Fiesta R5) e 2015: Craig Breen/Scott Martin (Peugeot 208 T16).

Depois da prova ter sido adiada em 2020, o 55º Azores Rallye surge com um formato totalmente novo, com os troços tradicionais no leste de São Miguel a correrem-se este ano na etapa de abertura. Isto significa que os troços a oeste têm agora lugar no último dia, com o troço do vulcão Sete Cidades a decidir o evento. Quanto ao percurso, após a conclusão dos reconhecimentos na manhã de quinta-feira, o foco muda rapidamente para os treinos livres e a Qualificação. Na sexta-feira, a prova leva as equipas para o extremo leste de São Miguel, para a Tronqueira, Graminhais, e a Lagoa de São Brás. À tarde, também o Grupo Marques. Por fim, no sábado, começa com uma viagem para norte de Ponta Delgada até Coroa da Mata, seguida de Feteiras, através do icónico troço do vulcão das Sete Cidades. Há novo regresso à super especial Grupo Marques antes da assistência. Coroa da Mata e Feteiras repetem-se à tarde, com as Sete Cidades a fechar o rali.

Mikkelsen isolou-se

Depois de quatro rondas do ERC, Andreas Mikkelsen lidera a competição, depois de ter aproveitado o facto de Alexey Lukyanuk não ter participado no Barum Czech Rally Zlín, na sequência de um acidente nos testes. Com o seu segundo lugar no Rali Barum Zlin, Mikkelsen tem agora 30 pontos de avanço para o seu rival russo, com ambos os pilotos a tentarem adicionar uma segunda vitória nos Açores aos seus currículos.

Mas não é apenas Lukyunak que Mikkelsen pretende bater, pois Miko Marczyk, Efrén Llarena e Norbert Herczig têm andado bem, de forma consistente nesta temporada, enquanto o trio de estreantes nos Açores, Yoann Bonato, Umberto Scandola e Nil Solans, podem andar bem, mas dificilmente vencerão.

Ricardo Moura, 10 vezes campeão açoriano e vencedor do Rali dos Açores em 2016, continua a ser uma enorme ameaça, pois apesar de não ter o ritmo dos pilotos do ERC, conhece o rali de ‘olhos fechados’ e pode perfeitamente repetir o feito de 2016, se tudo lhe correr a contento.

Erik Cais terá como objectivo recuperar do seu acidente em Zlín, quando esteve poucos quilómetros da sua primeira vitória no ERC, enquanto Dani Sordo acrescenta muita classe a este plantel, sendo um dos favoritos, mas para isso vai ter que ultrapassar o facto de nunca ter corrido nos Açores. E isso é um tremendo óbice, para além dos pneus MRF Tyres, que têm muito a provar face aos Michelin e Pirelli doutros pilotos favoritos.

Açorianos na luta

Há ainda que contar, claro, com os melhores pilotos do campeonato açoriano, para boas classificações na ‘sua’ prova. Ate aqui, em três provas, três vencedores distintos. Rúben Rodrigues venceu o Além Mar Rali TAC, Ricardo Moura triunfou no Rali Ilha Azul-Além Mar e Luís Rego Jr. venceu o Rallye Além Mar Santa Maria, sendo que há ainda que contar com Rafael Botelho, com um segundo e dois quartos lugares, é segundo do campeonato, atrás de Rúben Rodrigues, que já terminou em todos os lugares do pódio este ano. Soma 62 pontos e tem 14 de avanço para Rafael Botelho. Com o triunfo na última prova, Luís Rego Jr. é terceiro do campeonato, mas o abandono na primeira prova atrasou-o. Um terceiro lugar e o triunfo colocaram-no na corrida.

Outro dos ‘pretendentes’, que já mostrou bom andamento, mas tem tido alguns azares, é Pedro Antunes, o ‘continental’ que ‘goza’ o prémio decorrente do triunfo na Peugeot Rally Cup Ibérica de 2020. Um segundo lugar em Santa Maria, prova que pode fazer um bom resultado no Azores Rallye.

Horário

Quinta-Feira, 16 de setembro

Shakedown (Lagoa Stage) 3.12 km 14:00

Sexta-Feira, 17 de setembro

PE1 Graminhais 1 24.03 km 10:33

PE2 Tronqueira 1 21.89 km 11:21

PE3 Lagoa de São Brás 15.96 km 12:24

PE4 Graminhais 2 24.03 km 15:47

PE5 Tronqueira 2 21.89 km 16:35

PE6 Grupo Marques 1 4.10 km 18:15

Sábado, 18 de setembro

PE7 Coroa da Mata 1 11.40 km 10:28

PE8 Feteiras 1 7.46 km 11:36

PE9 Sete Cidades 1 24.01 km 11:54

PE10 Grupo Marques 2 4.10 km 13:04

PE11 Coroa da Mata 2 11.40 km 15:27

PE12 Feteiras 2 7.46 km 16:35

PE13 Sete Cidades 2 24.01 km 16:53



NOTA: Hora de Portugal Continental, menos uma nos Açores