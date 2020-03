É mais um evento que fica adiado, entrando já na longa lista de adiamentos. As 24h de Nuburgring foram adiadas.

O evento foi reagendado de 24 a 27 de Setembro. Esta prova é já clássica, com a presença de alguns dos melhores pilotos do mundo que competem entre si com máquinas da categorias GT3. Também o WTCR estaria presente nesse evento, mas o evento foi cancelado.