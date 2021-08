24h Le Mans, Filipe Albuquerque: “Sabíamos que tínhamos andamento para passar à ‘hyperpole'” | AutoSport

Estava tudo a correr conforme planeado para Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Fabio Sherer nas sessões de treinos livres com vista às 24h de Le Mans. No entanto, a qualificação não correu da mesma forma e Filipe Albuquerque não conseguiu um volta limpa que permitisse assegurar um lugar na ‘hyperpole’. O trio da United Autosports vai assim arrancar da 12ª posição da grelha entre os LMP2.

Um resultado que não espelha o andamento do Oreca #22 mas que foi o resultado possível: “Não consegui apanhar uma volta limpa. Muitos carros em pista, muito tráfego, várias bandeiras amarelas e até vermelha. Foi um verdadeira lotaria e infelizmente a sorte não esteve do nosso lado. Não era o resultado que estávamos à espera pois sabíamos que tínhamos andamento para passar à ‘hyperpole’e lutar pelo primeiro lugar da grelha. Na minha melhor volta perdi um segundo nas ultrapassagens. Não tivesse acontecido e estaríamos em terceiro. Enfim, não aconteceu, por isso temos de centrar atenções na corrida…”, começou por referir Filipe Albuquerque.

As 24h de Le Mans arrancam no sábado e Filipe mantém o objectivo de voltar a repetir a vitória do ano passado: “Sair de 12º lugar apresenta outros desafios e obriga-nos a trabalho extra. Mas isso não nos desmotiva nem altera os nossos planos. Vamos enfrentar mais riscos para ganhar posições mas a corrida tem 24h, vamos fazer as coisas com calma e fazer uma boa gestão do tempo. Apesar de tudo estou confiante e motivado!”, concluiu o piloto de Coimbra que enfrente este fim-de-semana a sua oitava participação na prova considerada por muitos como a mais dura e exigente do mundo.